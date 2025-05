Francisco Cantú responde a acusaciones de hija de Dulce, su ex, con una demanda en EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El empresario y también cantante, Francisco Cantú rechazó haber amedrentado a Romina Mircoli, hija de la fallecida cantante Dulce, su presunta expareja sentimental, quien recientemente lo denunció por amenazarla, ante las autoridades en Monterrey. Por ese motivo, en entrevista para Televisa, reveló que piensa responder a las acusaciones tan severas en su contra con una demanda en Estados Unidos.

El también cantante de rancheras, desveló que en breve iniciará un proceso legal contra la única heredera de la que fuera intérprete de Tu muñeca, por algunas acciones que considera han afectado su imagen: "Yo en ningún momento la he amenazado ni he intentado hacer nada en contra de ella". Cantú declaró que él es víctima de Romina, pues ella ha hecho cosas en su contra "como lo de su hijo, el toqueteo inventado, aparte de eso también, en varias de entrevistas, dijo que, pues me deseaba la muerte".

Digo: '¿qué tipo de persona es ella que le desea la muerte a otras personas?'. Y aparte, que encima de todo quiere inventarse estas amenazas para salirse con la suya", agregó visiblemente molesto.

Acto seguido, el intérprete de Piernas Rotas, indicó que no se quedará de brazos cruzados e iniciará un procedimiento legal ante las leyes norteamericanas: "Pero yo ya tengo una demanda lista, pero una demanda en Estados Unidos por varias cosas, daños a la moral más que nada. Por lo que dijo de mí, que yo portaba el virus del VIH". Finalmente, Cantú explicó el motivo que lo alentó a tomar esta decisión contra Mircoli fue precisamente eso, que lo señaló por dicha enfermedad y eso lo considera terrible.

En la caja de búsqueda de Google, Francisco Cantú, le pones VIH, y ya sale la historia. Imagínate si eso no es daño moral. Ya eso es daño moral porque en cada entrevista que me van a hacer los señores que me preguntan es si realmente tengo el VIH y si realmente traté de amenazar a esta mujer, lo cual es una mentira", culminó.

Previo a la muerte de la creadora de Déjame Volver, el enfrentamiento entre Romina y Francisco ya contaba con antecedentes. Él afirmó que Mircoli ejercía un control desmedido sobre su madre y sus bienes, e incluso la acusó de haber intentado hacerla caer por las escaleras. Por su parte, ella ha manifestado que Cantú inició un acoso constante mediante amenazas y tácticas de manipulación, con el propósito de alcanzar la fama y obtener información privada sobre su madre para desarrollar una serie biográfica.

La disputa entre ambos se agravó tras la difusión de un audio en el que, presuntamente, Francisco admite estar explotando la memoria de la cantante con fines lucrativos, señalando que él tiene como estrategia ir soltando poco a poco información de la difunta intérprete de Heridas, destacando que él no solo está armando un escándalo, sino que está haciendo un negocio en el que se dará a conocer y ganará mucho dinero.

Fuente: Tribuna del Yaqui