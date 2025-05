Gustavo Adolfo Infante revela que Sandra Cuevas lo contrató para mejorar su imagen

Ciudad de México, México.- Luego de que el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante rompiera el silencio en su canal de YouTube, revelando que trabajó para la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, realizando trabajos para mejorar su imagen pública y aseguró que la ex funcionaria le quedó a deber dinero por sus servicios.

Mediante un video difundido en la plataforma de videos, Gustavo Infante aseguró que la ex funcionaria le ofreció colaborar en el mejoramiento de su imagen mediática y reveló que se le entregaron sobres con dinero en efectivo a él y a otros miembros de la prensa, para obtener una cobertura favorable.

A decir del comunicador, su relación con Sandra Cuevas comenzó cuando recibió una invitación para cenar, con el objetivo de establecer un primer contacto. Gustavo Infante reveló que en aquella reunión que se realizó en un restaurante, ubicado frente al Ángel de la Independencia.

Mencionó que durante esa cena, Cuevas le propuso trabajar con ella en la creación de contenido que fortaleciera su imagen pública mediante entrevistas y reportajes y quedaron en una cantidad a cambio de la cobertura y Gustavo Adolfo Infante aceptó el trabajo y, de acuerdo con sus declaraciones, comenzó con un reportaje sobre La Lagunilla, cuyo objetivo era destacar que gracias a las acciones de la ex funcionaria, la zona era más segura para los capitalinos.

Asimismo, realizó una entrevista a la entonces funcionarias en las instalaciones de la alcaldía, donde Sandra Cuevas le entregó un sobre con 150 mil pesos mexicanos como parte de los trabajos realizados por él y los miembros de su equipo; no obstante, Infante aseguró que fue la última vez que recibió dinero por sus servicios, pese a que posteriormente fue invitado a participar como conductor, en un evento con las Grandiosas, donde una vez más le quedó a deber.

Pasó el tiempo y no me pagaba, le hablaba yo, no me pagaba. Después me llamas: ‘Oye, Gustavo, que Sandra quiere que la recibas así’, Le digo; ‘A ver, Sandra me debe dinero, que ahí te lo paga’. Entonces, la recibí, se sentó aquí y me dijo: ‘En la tarde te mando eso’ y es la fecha que no puedo volver a hablar con ella”, dijo en el video de YouTube.