Hijo de Susana Zabaleta arremete contra Mariana Seoane por declaraciones sobre su madre

Ciudad de México.- Hace unas semanas Mariana Seoane hizo un comentario que para muchos fue desatinado, pues dijo textualmente "yo no soy Susana Zabaleta, yo no mantengo a nadie”, algo que le ocasionó bastantes críticas y hasta ahora continúa siendo un tema de conversación en redes sociales, sin embargo, al parecer no quedó solo ahí porque el hijo de la soprano, Matías Gruener, no se quedó callado y salió en defensa de su progenitora.

Antes de pasar al tema, como te informamos en Tribuna, la intérprete de Seré una niña buena, realizó esas fuertes declaraciones en Netas Divinas, después de que una de las conductoras le hiciera algunas preguntes personales, pero entre tantas estuvo una en particular que le cuestionaba sobre si andaría con un hombre más joven, por lo que la famosa respondió con un rotundo no y procedió a agregar esa frase que les disgustó a algunos como a Matías.

Ahora, con respecto al hijo menor de Zabaleta, fue entrevistado en Venga la Alegría, mismo programa en el que se ánimo a hablar acerca de la diferencia de edad entre su progenitora y su actual novio el comediante Ricardo Pérez, así como también defendió a la celebridad acerca de las críticas que ha recibido tanto por el público, los fanáticos, internautas y en últimas instancias también se añadió Mariana.

Matías dice que su madre es muy feliz con Ricardo

“La verdad es que yo no sabía de ese comentario… y me da risa. Creo que es un comentario que la verdad me da tristeza porque es un comentario muy desagradable. Creo que lo único que quieren ahí es atención”, expuso Matías al respecto. Después de que el reportero indicara que en distintas ocasiones Zabaleta ha contado que Pérez es muy lindo con ella, Gruener respondió que su mamá es una mujer que se sabe cuidar.

En este sentido, Matías no dudó en subrayar que Ricardo suele ser un hombre espléndido con su madre, además dijo que es muy atento tanto con él como con sus hermanos. Ante todo, contó que siempre lo más importante es que su mamá esté feliz con el noviazgo. Previo a finalizar la entrevista con Venga la Alegría, el músico expuso que la gente siempre habla y al final cada quien con su asunto.

Fuente: Tribuna/ Agencia México