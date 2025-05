Mariana Seoane estalla en importante evento y arremete contra reportera de Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Mariana Seoane, no tuvo reparos en poner en su lugar a una reportera de Telemundo, ya que esta la hizo pasar un momento incómodo y que a ella le parece humillante, por lo que estalló en importante evento mientras que la entrevistaba, y aunque no la insultó ni alzó la voz, arremetió en su contra con toda la elegancia posible, destacando que no hizo bien su trabajo.

Mariana es una de las actrices y cantantes más reconocidas en el mundo del espectáculo, que ha sobresalido en la empresa San Ángel en sus papeles de villana, como en La tempestad y Hasta el fin del mundo. Pero, así como muchas celebridades, la actuación no es su único sustento, pues también es cantante, y entre sus más destacados éxitos se encuentra Mermelada y La Niña Buena.

Dado a su amplia trayectoria y que sigue cosechando éxitos en su faceta de actriz y cantante, Mariana se presentó en la entrega de los premios PECIME (Periodistas Cinematográficos de México), donde fue nominada por mejor canción, sin embargo, cuando la prensa se acercó para hablar con ella, una de las reporteras presentes cometió el error de afirmar que no estaba nominada a ninguna de las categorías, pero que al menos sí fue invitada, dejando en shock a la actriz.

Aunque visiblemente estaba tan molesta como impactada por lo dicho, la actriz de En Tierra de Esperanza, fue muy contundente al arremeter en su contra, haciéndole ver que no hizo bien su trabajo y recalcó que ella estaba nominada por una canción que tiene en el soundtrack de uno de los filmes: "No, pues no tienes ni idea. Estoy nominada. Estoy nominada como mejor canción de película y soy yo la que la interpreta: La cumbia de Toña. Sí, sí viene en la lista. Eso lo puedes editar".

Incluso para rematar, destacó que ella a lo largo de su carrera ha tenido varias nominaciones a premios, tanto en Cannes como en Bellas Artes, por su participación en la película, Estoy todo lo iguana que se puede, además recalcó que también actuó en El Candidato Honesto, otro filme nominado, resaltando que realimente no investigó bien antes de hablar con ella: "O sea, no viste ni ‘El candidato’, no sabes ni qué onda". Al final siempre se mantuvo en calma y respondió cordial, hundiéndola sin insultos antes de alejarse de los medios.

Fuente: Tribuna del México