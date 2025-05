MET Gala 2025: Esta será la temática y el código de vestimenta para el evento de Hollywood

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- A tan solo un par de días de que se celebre la MET Gala 2025, aquí te presentamos algunos detalles importante sobre el espectacular evento de Hollywood, en el que se reúnen las más famosas celebridades del momento. Conoce cuál será la temática y cuál es el código de vestimenta que decidieron los creadores de este evento, en el que se espera ver diseños únicos y extravagantes, como los de Blake Lively o Zendaya, en años anteriores.

Año con año, los artistas más influyentes, reconocidos, queridos y talentosos del mundo del espectáculo, desde músicos hasta influencers, se presentan en el importante evento, el cual se realiza con el fin de recaudar fondos para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La alfombra roja de este momento es una de las más seguidas y esperadas por el público, ya que además de ver a sus artistas favoritas, también pueden ver su creatividad y originales atuendos según la temática del año.

Este año 2025, la MET Gala se celebrará el 5 de mayo, ya que es el primer lunes del mes, como siempre se ha hecho desde 1979, y al igual que la fecha, el evento sigue otra tradición: el lugar, pues una vez más será en el Museo Metropolitano de Arte, en la ciudad de Nueva York, y tendrá una temática que promete ver trajes, vestidos o disfraces de muy alta costura, pues su temática será el Superfine: Tailoring Black Style, que en español se traduce como "Superfino: el arte de la sastrería en el dandismo negro".

Junto a la temática, también expusieron que el código de vestimenta es el hecho a la medida, y estará alineado con la exposición de ropa masculina, por lo que podría ser muy común ver a las mujeres portando trajes en negro y sus variedades. Según los informes sobre este dinamismo en la temática, se ha inspirado en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, escrito por la profesora Mónica L. Miller, que se traduce como Esclavos de la Moda: El dandismo negro y el diseño de la identidad diaspórica negra.

Cabe mencionar que esta es la segunda ocasión en que la temática tendrá una dinámica masculina directa, siendo la primera en el año 2003, cuando hubo el tema sobre hombres en falda. Dado a lo que conlleva la temática y el código de vestimenta, se dice que podrá haber estilos muy apegados al arte del siglo XVIII. En cuanto a los anfitriones se ha confirmado que serán Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams y Anna Wintour.

Fuente: Tribuna del Yaqui