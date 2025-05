Pelea de tíos: Pepillo Origel hunde a Pedro Sola y expone mentira sobre Daniel Bisgno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ante todo México, Pedro Sola es el 'tío' favorito por su carisma y sus años en televisión, pero, no todos están de acuerdo con todo lo que dice, pues el reconocido periodista y presentador, Pepillo Origel, recientemente brindó una entrevista en la que no dudo en hundirlo al exponer una mentira que hizo con respecto a la historia del ahora difunto presentador, Daniel Bisogno, y sus inicios en la TV.

El 20 de febrero del 2025, Bisogno tristemente perdió la vida tras una larga lucha contra su enfermedad hepática, y en uno de los homenajes, Sola subió al escenario para contar que él conoció a Daniel cuando trabajaba en la radio, y supuestamente joven en sus 20's le pidió que lo llevara a TV Azteca, a lo que él aceptó y lo llevó directamente a Pati Chapoy, quien solo tenía cinco minutos, y según Sola, estos fueron suficientes y "decidió darle trabajo en la empresa", dando inicioa lo que fue Bisogno.

Ahira, durante su entrevista con Maca Carriedo, declaró que esa declaración no es más que una mentira, afirmando que se hacía "pend...", pues él no le dio su primera oportunidad laboral, destacando que en ese momento Sola se dedicaba más a la economía que a la televisióno a la radio: "Pedrito ni lo conocía, que no se haga pende... Pedro era de los que trabajaba, de esos que se ponen hule en las mangas. Así trabajaba él".

Según el presentador de los espectáculos, quien le dio su primera oportunidad fue la madre de Angélica María, la señora Angélica Ortiz, y fue con él al que lo llevó, pues Mario Vázquez Raña, lo llevaría a la radio para que se hablara de espectáculos y temas sociales: "Ahí yo le di el primer trabajo a Daniel Bisogno porque la mamá de Angélica María, Angélica Ortiz, me habló y me dijo: 'Fíjate que tengo un sobrino, Daniel Bisogno, que quiere trabajar en radio, ¿No le puedes dar trabajo?'".

Con respecto a su relación con el actor de Lagunilla Mi Barrio, señaló que no era lo mejor, pero tampoco de lo peor, pues eran cordiales, pero no eran amigos como para pasarse el número celular, aunque destacó que su muerte sí le dio tristeza, en especial por la pequeña Michaela Bisogno: "No te voy a decir que éramos amigos. No tenía su teléfono, ni él tuvo el mío, pero sí me dio mucha tristeza que se murió, sobre todo por su niña, porque para él haber sido papá después de tanta trifulca... la amaba a la niña".

Como me salí de Ventaneando, me hacían pomada, me decían la 'chacha', para empezar. Salí muy mal, pero todo pasa y tienes que saber perdonar", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui