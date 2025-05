Príncipe Harry afirma que el Rey Carlos III está cerca de morir por su cáncer; hace súplica

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- De nueva cuenta, el Príncipe Harry le ha dado un duro golpe a la familia real, debido a que acusó de cosas terribles a su padre, el Rey Carlos III, pero que aún así lo amaba, lo extrañaba y quería recuperar su relación padre e hijo, destacando que podría estar cerca de morir a causa de su padecimiento de cáncer, y ante las cámaras de medios británicos hizo súplica al monarca, su progenitor.

Junto a su esposa, Meghan Markle, Harry en el año del 2020 dieron una entrevista con la reconocida presentadora de TV, Oprah Winfrey, a la cual le aseguraron que si decidieron salirse de la Realeza y perder todos sus privilegios es porque estaban siendo terribles con la exactriz y que incluso llegaron a escuchar comentarios sobre las preocupaciones que le daba el que su primogénito, Archie, podría salir con un tono de piel oscuro.

Y aunque han pasado cinco años desde que dejaron la Corona, ahora, Harry volvió a declarar en contra de su familia, pero esta vez ante la BBC, pues asegura que su padre y su hermano, el Príncipe William tienen algo que ver con que la Ravec le su seguridad pese a ya no ser miembro senior y viva en Estados Unidos: "Ahora sé que la seguridad se usó como palanca. Creo que lo que más me preocupa de la decisión de hoy, dependiendo de lo que suceda después, es que ha sentado un nuevo precedente: que la seguridad puede usarse para controlar a miembros de la familia".

Harry en su entrevista con la BBC. Internet

Pero, pese a que los acusa tan severamente de dejarlo desprotegido para controlarlo, en su entrevista agregó que él ha perdonado a todos los miembros de su familia, y sabe que ellos no le perdonan muchas cosas, pero considera que deberían de reconciliarse porque la vida es muy corta como para luchar entre ellos: "Por supuesto, algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por escribir un libro. Por supuesto, nunca me perdonarán muchas cosas. Pero sabes, me encantaría la reconciliación con mi familia, siempre lo he dicho, no tiene sentido seguir luchando más".

Finalmente, el nieto de la Reina Isabel II, con la voz entrecortada, declaró que a su padre podría quedarle muy poco de vida, o tal vez sí viva más, pero es algo que no se sabe, por lo que ahora suplica que le responda y puedan reconciliarse, en el que le pide que deje de lado el tema de la seguridad y le responda: "La vida es preciosa. No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre. No me habla por este asunto de la seguridad, pero sería bueno reconciliarnos".

Príncipe Harry con Carlos III. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui