"Tenía miedo": Actriz de Televisa revela porqué dejó las novelas y habla de su regreso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa colombiana, Laura Carmine, recientemente dio una entrevista en la que se sinceró sobre porqué dejó las novelas, revelando por primera vez su miedo de no salir de un estereotipo y cerrarse solas las puertas a otras oportunidades, agregando que fue lo que a motivo a su regreso a las pantallas de la empresa San Ángel en un personaje de villana.

Con la novel Ni Contigo Ni Sin Ti, en el año del 2011, Laura debutó en los melodramas en México de la mano de la empresa San Ángel, y lo hizo como la villana de la historia, por lo que siguió una línea en estos papeles, como en A Qué No Me Dejas, y otros éxitos en la televisora, hasta que en el año del 2017 decidió hacer una pausa y dejar los papeles de villanas, manteniéndose lejos de la pantalla chica, pero teniendo otros proyectos.

El motivo, Laura en una reciente entrevista con People en Español, declaró que fue a que "tenía miedo a ser encasillada", afirmando que como había tenido varios personajes en la línea de la villanía, no quería que solo la vieran con la capacidad de hacer eso, sino que sí la vean con posibilidades a una protagonista o de otro estilo: "Yo creo que el hecho de que te encasillen en un tipo de personaje nos pasa a todos, incluyendo hasta los actores en Hollywood. Si eres comedia no puedes hacer otras cosas o si siempre haces acción no puedes hacer comedia, como que a veces te encasillan".

Laura con David en locación. Instagram @lauracarmine

Tras esto, mencionó que decidió irse a hacer películas mexicanas e incluso en Estados Unidos, que fue independiente, para diversificarse, incluso mencionó que aceptó personajes pequeños para irse dando a conocer en otro tipo de personajes, como en La Desalmada, junto a Livia Brito: "Personajes que no eran de los principales, pero era la única manera que me podía ver en otro tipo de personajes".

Con respecto a su regreso a la pantalla chica, Laura destacó que es algo maravilloso para ella, y que aceptó por el tipo de personaje y el elenco, que es Eva Cedeño y David Zepeda, con los que ya ha tenido otros proyectos en el pasado y recuerda con mucho cariño, sabiendo que harían buena mancuerna: "Para mí fue increíble, son esos trabajos que llegan en un momento para ti que son como una inyección de felicidad por muchas situaciones. Eva Cedeño es amiga mía de hace años, ya había trabajado con David, fue en la playa, ya había trabajado también con Nacho Sada, el productor".

Con respecto a que vio en el personaje que le hizo regresar a las villanas, Carmine destacó que es la historia detrás dé, afirmando que Nacho Sada le dio un sentido en el que no es mala como tal, sino que es una envidia por desear tener un amor verdadero, que le hizo falta y no solo por la maldad: "La villana me encantó porque me gusta hacer personajes que sean un poco más apegados a la realidad. Lo que me encanta de Érika es que no es una villana mala, mala. Creo que hay muchas Érikas en la vida que les pasa su misma situación".

Siempre lo he dicho, somos el reflejo de lo que vivimos en la infancia, para bien o para mal, y Érika lamentablemente siempre estuvo sola, su mamá no la amaba, no la tratando bien. Érika no sabe que es amar, por eso es inconscientemente la envidia que le tiene a Estrella, la protagonista, porque tiene lo que ella no tiene y siempre ha querido. Y eso pasa en la vida", agregó.

Laura regresa a las novelas. Instagram @lauracarmine

Fuente: Tribuna del Yaqui