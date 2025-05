Un fuerte rumor sobre una posible infidelidad envuelve a Selena Gómez y Benny Blanco

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La exestrella Disney Selena Gómez y su prometido Benny Blanco, se comprometieron en matrimonio de forma oficial en diciembre de 2024, durante estos meses ambos se han encargado de llenar sus redes sociales con muestras de amor y lindos detalles para su pareja. Ahora, a pesar de la aparente estabilidad que mediáticamente reflejan este par de enamorados, se dice que Benny le fue infiel a la intérprete de Magic.

Es necesario tener en cuenta que, hasta el momento de la elaboración de esta nota no hay ninguna prueba contundente que corrobore es afirmación, sin embargo, en redes sociales muy rápido se hizo viral la posibilidad, pues todo inició cuando el influencer Harry Daniels, conocido por incomodar a los famosos, se acercó al productor musical para cantar un fragmento de Same Old Love.

Pero, ese no fue el problema, porque todo quedó grabado en un video y en ese no solo aparecen Daniels y Blanco, al lado de este último se hallaba Theresa Marie Mingus, una de las mejores amigas de Selena. No obstante, lo que no pasó desapercibido para los internautas es que los dos se veían incómodos y ella hasta intentó evitar el contacto visual con la cámara, lo cual hizo que todos quedaran sorprendidos.

Selena Gómez y Theresa Marie Mingus

De acuerdo con información de TVNotas, Marie Mingus, llegó a fungir como asistente de la examiga de Demi Lovato, se piensa que actualmente es una de las mujeres más cercanas a la vida de la actriz. Por su parte, un poco de Theresa es que ella nació un 1 de agosto de 1989 en Estados Unidos y trabajó como asistente personal de Kim Kardashian. Por allá en el 2014 es cuando empezó a laborar con la exnovia de Justin Bieber y poco a poco se volvieron inseparables.

Finalmente, hasta el momento de la elaboración de esta nota las habladurías han ido en aumento, pero ninguna de las partes supuestamente involucradas se han pronunciado, ni para negar el tema como tampoco para confirmarlo. A su vez, es vital dejar en claro que Theresa Marie Mingus y Selena Gómez todavía se siguen en Instagram, así es que todo parece indicar que esto solo fue una especulación.

Fuente: Tribuna