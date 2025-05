¿Abusaron de hijo de Nicola Porcella? El conductor de 'Hoy' expone a productor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tan querido actor y presentador de Hoy de origen peruano, Nicola Porcella, duranta entrevista con Sale el Sol y otros medios de comunicación, rompió el silencio en torno a la denuncia pública que hizo la actriz y activista, Libertad Palomo, contra el productor de cine Ricardo Tavera por presuntos abusos contra menores y malos tratos hacia el equipo de la cinta Esperpentos y la sociedad del bullying, donde participa su hijo Adriano Porcella.

Según declaraciones de Palomo, el cineasta habría cometido actos graves de violencia y abuso durante los ocho meses que trabajaron juntos en el proyecto, lo que la llevó a renunciar y a presentar una denuncia formal. Ante este escenario, es que el exparticipante de Guerreros 2020 aclaró cómo se encuentra su vástago: "Adriano no ha sufrido nada de eso, eso sí te lo aseguro, y créanme que si hubiera pasado algo de eso, otro cantar sería. Si algo voy a defender a muerte siempre va a ser a mi hijo y todo el mundo lo conoce".

Mi hijo no pasó nada. Mi hijo siempre fue con su mamá, o si estaba con su mamá, estaba con mi chofer. Nunca quedó solo. Nunca quedó solo. Que yo te diga que haya pasado eso, mi hijo no pasó", agregó.

Sin embargo, el exhabitante de La Casa de los Famosos México no descartó que la situación para otros de los jóvenes que estaban en el proyecto pudiera ser diferente a su caso: "No te puedo hablar por demás porque no soy quién para hablar por demás. Yo no estuve ahí". En este sentido, Nicola expuso que su hijo fue víctima de explotación laboral y que fue testigo de otras situaciones que le sucedieron a sus compañeros de set.

El actor de El Amor No Tiene Receta, declaró que Adriano le externó que con él no tenía malos tratos y que no llegó a hacerle nada malo, pero que sí vio muchas actitudes y tratos que no le gustaron, afirmando que su problema fue que lo explotaron laboralmente y que no hubo abuso físico, ni sexual, solo laboral: "Sí, sí, era jornada de trabajo, pero tú sabes que Adriano es superresponsable. Y Adriano, pues yo le decía: 'hijo, descansa'. Yo un día ya dije: 'mi hijo no va a ir, porque sí me pareció un exceso las horas que estaba trabajando Adriano'. Adriano tiene 13 años".

Asimismo, Porcella comentó que su falta de experiencia en el ámbito profesional propició que su hijo sufriera esta situación: "En algún momento pecamos de inocentes también Francesca y yo, y lo hablamos ayer, de que pensamos que así eran las jornadas en el cine. No sabíamos, la verdad, les soy honesto. Yo no sabía. A ver, yo recién estoy conociendo todo acá, voy dos años". Pese al delicado asunto, Nicola rechazó unirse a una demanda colectiva contra el productor. Y subrayó que, si dejó seguir a su hijo en el filme, fue por petición del adolescente.

Pero Adriano me decía: 'pa, yo quiero seguir por mis compañeros, porque yo sé que ahorita estoy porque soy tu hijo', me lo decía Adriano, 'no van a tener trabajo ellos y lo necesitan'. Y Adriano era el que me decía, porque yo de verdad en un momento sí quería ya que él salga, pero él está tranquilo", manifestó.

En otros asuntos, Nicola compartió su reacción ante la reciente confirmación de la paternidad de su colega Fernando Colunga, revelación que fue dada a conocer por Juan Osorio: "Te lo juro, de verdad, por mi hijo, yo no hablo de eso con Fernando. Siempre le estoy pidiendo consejos, siempre me ayuda, siempre me está ayudando, pero son temas que yo, y yo sé que Fernando en medio no le gusta con su vida privada, él es muy hermético. Y entiendo, ahora para mí, parte del éxito de ser Fernando Colunga ha sido mantener su vida privada alejada de los reflectores siempre".

Fuente: Tribuna del Yaqui