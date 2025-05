Alfredo Adame arremete contra Poncho de Nigris por pedir su salida de 'LCDLF All Stars'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico presentador y actor de origen regiomontano, Poncho de Nigris, desde hace varios meses que ha externado su enemistad con el famoso exactor de Televisa y conductor mexicano, Alfredo Adame, por lo que en su paso por el reality show de Telemundo, dejó en claro que consideraba que solo llamaba malas energías, por lo que pidió su salida a poco de la gran final de La Casa de los Famosos All Stars.

De Nigris, cuando fue invitado a Hoy Día y se lanzó en contra de Maripily Rivera, tachándola de ser un "gorila" y afirmando que no tenía ni una pizca de atractivo para los hombres, Adame no dudó en lanzarse en contra de Poncho, para defender a la boricua y destacar que para él, el regiomontano solo abusaba de la fama de la boricua para sobresalir: "No tiene estudios, no tiene preparación, no tiene nada. Nunca ha tenido éxito en nada. Es un fracasado, muerto de hambre, que solo vive de los intercambios".

Ahora, durante la semana de eliminación en el que se conocería al último eliminado por opinión del público, Poncho empleó su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, para pedir que sus votos sean para salvar a Luca Onestini y no a Adame, ya que considera que es mejor: "El bambino a la final. #fueraadame #LCDLFAIlStars Luca ganador. Adiós a Adame. La caca nunca gana y la mala vibra menos. Aplausos al bambino".

Dicho y hecho. La niña no más ataca a quienes están encerrados sin derecho a réplica, no más uno sale de la casa y te bloquea. Persona más maricona no puede existir y nimodo que lo mande a chingar a su puta madre si ni siquiera se quieren.

Hay que tener huevos para sostener las palabras, si hablas a espaldas de la gente sostenlo cuando estén de frente.. Y si tanto dinero tiene como dicen los que lo defienden qué le pague los XV a su hija jajajaja A ver contra quien se lanza la próxima casa.

Fuente: Tribuna del Yaqui