Los Alegres del Barranco cancelan presentación en Michoacán ante clima de inseguridad

Morelia, Michoacán.- La agrupación musical Los Alegres del Barranco cancelaron la presentación que tendrían el próximo 30 de mayo en Tziritzícuaro, Michoacán a causa de la inseguridad que se está viviendo en este estado, por lo que pospusieron la fecha prevista a pesar de estar agotadas las entradas, pero es necesario procurar la integridad de los músicos y asistentes.

Pavel Moreno acordeonista del grupo, en entrevista con Azucena Uresti en grupo fórmula indicó que es la primera vez donde un evento donde ellos se iban a presentar es cancelado o pospuesto por el clima de inseguridad que se vive en el lugar donde acudirían, por ello los empresarios les avisaron de las cosas que están difíciles por allá.

"Ya tenemos varios años presentándonos allá y es la primera vez que nos posponen un evento", señaló Moreno. "Los empresarios avisaron que las cosas están un poco difíciles por allá, que no era muy recomendable y optaban por posponer la fecha".

La empresa promotora busca cuidar la integridad del equipo involucrado en el concierto

A través de sus redes sociales la promotora del evento Chilangos Grill informó que se trabaja en nueva fecha para la presentación, la cual será dada a conocer próximamente, pero de momento se busca salvaguardar el bienestar de todo el equipo involucrado en la realización de este concierto incluidos el equipo técnico y artístico involucrado.

La empresa promotora expresó una disculpa debido a los inconvenientes que pudiera generar para los asistentes y de antemano agradeció su comprensión y apoyo, aunque no menciona si habrá la devolución de boletos o serán válidos para la nueva fecha.

La cancelación ocurre en un contexto donde la agrupación enfrenta un proceso legal en Jalisco por presunta apología del delito, tras haber proyectado imágenes de líderes del narcotráfico durante una presentación realizada el pasado 12 de mayo en Zapopan, Jalisco; tras haber obtenido una suspensión provisional para continuar con sus presentaciones, la medida cautelar continua y solo pueden salir del estado para eventos previamente autorizados.

Moreno enfatizó que el grupo se dedica únicamente a la música y que no buscan confrontar a las autoridades. "Cantamos corridos, pero no para algún personaje, donde se pueda cantar lo cantamos y donde no, no, tampoco es un reto para el Gobierno", afirmó. Respecto al corrido polémico "El Palenque", mencionó que ya tiene cinco años grabado y que otras agrupaciones también lo han interpretado.

Fuente: Tribuna