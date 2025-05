Maquillista de Ángela Aguilar estalla tras sufrir desplante de Belinda en Cannes: "Infantil"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días pasados, los nombres de Belinda y Luis Torres estuvieron en todos los titulares de la prensa, después de que presuntamente la artista de origen español ignorara e hiciera un fuerte desaire al reconocido maquillista en plena alfombra del Festival de Cannes 2025. Luego de toda la controversia que se armó a raíz de la situación, el originario de Jalisco ha decidido romper el silencio y habló sobre el incómodo momento que vivió con la cantante.

Como se recordará, en redes sociales como TikTok e Instagram se viralizaron las imágenes donde presuntamente Torres intentó tomarse una foto con la exprometida de Christian Nodal, pero ella ni siquiera le prestó atención y siguió caminando, por lo que las especulaciones sobre un posible desaire no se hicieron esperar, pues él es conocido por haber colaborado en varias ocasiones con Ángela Aguilar, ahora esposa del sonorense.

Al ser abordado por la prensa en el Aeropuerto de la CDMX, Luis respondió a las primeras interrogantes al respecto: "Yo le debo la lealtad y le debo muchas cosas a mi carrera. Yo siempre estaré con quien me contrate, justo por eso creo que mi carrera ha ido como que despuntando porque nunca me gusta meterme en problemas ni por hacerme viral ni nada", dijo el reconocido asesor de imagen.

Belinda ignoró a Luis Torres en la alfombra de Cannes

Y sin temor al que dirán, Luis subrayó que no desea ser conocido por este tipo de situaciones: "Siempre he creído que la fama que se hace por justo por chismes y polémicas es bien efímera. Yo quiero que me conozcan por mi trabajo", expresó. Además, Torres se negó a mencionar el nombre de Beli, pero sí dio a entender que el trato que le dio la artista no fue el mejor después de que él trabajara con Ángela:

Mira, ninguna celebridad me ha pedido exclusividad como tal, pero hay muchas que también son un poco infantiles, por así decirlo, al no respetar que es tu trabajo, que tú puedes estar maquillando a quien sea", señaló.

Inmediatamente después, el maquillista subrayó: "Pero, pues, bueno, yo prefiero quedarme con las que me quieren como soy, por lo profesional y por lo educado y sobre todo muy… ¿Cómo te puedo decir? Yo sé guardar secretos". Al mencionarle si con estas palabras se refería a una famosa que lo ignoró en un magno evento, esto en alusión a klo ocurrido en Cannes, Torres concluyó la controversia, con un fuerte mensaje:

Yo podría decir mucho, pero me voy a quedar callado como un caballero que soy", dijo antes de retirarse.

Fuente: Tribuna y YouTube Ernesto Buitrón