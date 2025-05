¿Murió arrepentido? Padre de actor de Televisa hace fuerte confesión en 'VLA' tras asesinato

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El señor Octavio Pérez, que es mayormente reconocido por ser el padre de Octavio Ocaña, acaba de brindar una entrevista para el programa de Venga la Alegría, en el que fue contundente sobre lo que piensa de su exnuera, la joven Nerea Godínez, al destaparse su aborto, que dice fue tomada antes del asesinato del actor de Televisa. El aún dolido padre, hizo una fuerte confesión del caso, ¿acaso su hijo murió arrepentido de no ser padre?

El 30 de octubre de este 2025, van a ser cuatro años desde el atroz asesinato del actor de Vecinos, a manos de Policías que lo persiguieron. La investigación de su muerte fue una gran conmoción en México, pues se comprobó que usaron fuerza excesiva en la detención, que le dispararon sin un motivo real y como quisieron encubrir el error que cometieron, que llevó a la muerte del reconocido joven.

Dado a que apenas se ha detenido a uno de los oficiales que tenía casi cuatro años prófugo, la madre de Ocaña, Ana Lucía Ocaña, habló ante la prensa sobre esta detención, sin embargo, en entrevista con Ventaneando se salió del tema y expuso el oscuro secreto entre su hijo y Nerea, declarando que Octavio estaba deprimido al momento de morir, por esto: "A Octavio lo deprimió mucho que también Nerea (decidiera interrumpir un embarazo). Yo nunca quise comentar eso, pero Nerea, en su momento, estuvo embarazada de Octavio y no quiso tener el hijo. Fue y se lo sacó".

Ante esta situación, Nerea mediante su cuenta de Instagram compartió un mensaje en el que declaró que consideraba de mal gusto que expusiera esta situación, ya que la decisión fue de ambos y si Octavio lo mantuvo en secreto fue por algo, y ahora que no estaba el actor no le parecía correcto esto: "Acaban de hacer público algo que me duele. Me siento humillada, traicionada. Es un tema que, si se mantuvo en privado durante cuatro años, fue por algo. Era una decisión de Octavio y mía, algo íntimo".

Ahora, es el padre del entrañable 'Benito Rivers' el que ha salido a declarar sobre el polémico tema. En entrevista para el matutino de TV Azteca, dejó muy en claro que la historia no la contará jamás, porque no tiene nada que decir, más que su exnuera es una mujer que quiere y que cree que fue lo mejor que le pudo haber pasado a Octavio: "No tengo nada que opinar. A esa muchacha la quiero mucho por mi hijo. La quiero y la querré siempre. Para mí, ha sido lo mejor que le pasó a mi hijo".

