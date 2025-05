¿Odiaba a Valeria Márquez? Amiga sospechosa de su feminicidio habla y hace fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica influencer mexicana, Vivian de la Torre, acaba de romper el silencio ante todo el hate y señalamientos que ha recibido, siendo tachada como sospechosa del feminicidio de la que dice era su mejor amiga, la también creadora de contenido, Valeria Márquez. La joven desesperada pide que le tengan compasión y hace fuerte confesión sobre el tan polémico caso, ¿acaso sí odiaba a la influencer?

El 13 de mayo del 2025, el mundo entero se estremeció al saber del asesinato de Márquez en pleno 'live' de TikTok de tres disparos. Ahora, a dos semanas de su lamentable muerte, las autoridades siguen sin tener nada concreto sobre su asesino, pero bajo la opinión pública, Vivian es parte de las responsables, asegurando que era muy sospechoso que la mantuvo en el local después de que Valeria dijo que quería irse porque sentía miedo.

Como es de esperarse, ante tantas especulaciones en su contra, en redes sociales ha recibido tantos ataques que tuvo que cerrar su cuenta de Instagram y TikTok, pero todo ha seguido igual, por lo que mediante su cuenta de Facebook, ha salido a defenderse y pide un alto a tanto hate y amenazas en su contra: "Basta con sus amenazas. ¿Por qué seguir amenazándome? Esto no ha sido nada fácil para mí. Yo jamás le haría daño a la persona que estuvo conmigo en todo momento".

Vivian pide alto al hate. Facebook @barbivvv

Vivian dejó en claro que no piensa permitir que la sigan atacando y acusando de un crimen que no cometió, asegurando que ella jamás dañaría a Valeria, pues era su mejor amiga y quien más la apoyaba, así que suplicó que la dejen en paz, ya que está sufriendo por toda la situación: "Estoy con abogados porque hacen difamación hacia mi persona. Tengan empatía. Después de todo, muchos van a pedirme disculpas por todo el daño que me están haciendo".

Yo jamás quise ser ella. Siempre le mandaba detalles, estuviera o no en live. Quizá es el destino que pone todo esto de una manera horrible. Ahora mi pregunta es: ¿si ustedes estuvieran en mi lugar? Ser inocente y solo recibir ataques sin saber absolutamente nada… ¿cómo estarían? ¡Déjenme en paz! Yo no sé nada, yo no tengo la culpa de nada", agregó.

Finalmente, destacó que ella no enviaba la vida de su amiga y por el contrario, ambas se apoyaban y celebraban por todo lo alto los logros de la otra, asegurando que se hará justicia y se dará con el culpable para que al fin se terminen los señalamientos en su contra por esta situación: "Aquí nadie quiere ser más que nadie, ahora mi mejor amiga no está para que les diga la verdad de todo. Sé que se llegará con el culpable".

Vivian niega matar a Valeria. Facebook @barbivvv

