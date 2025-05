Salió del clóset: Tras duro divorcio, exactriz de TV Azteca confirma noviazgo con su primo

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien triunfó en la pantalla de TV Azteca durante años hasta que en 2018 se retiró, nuevamente se apoderó de la atención de la prensa debido a que de forma reciente confirmó que tiene un noviazgo con su primo, lo cual de inmediato generó críticas. Se trata de Martha Cristiana, quien hace algunos años atravesó un difícil proceso de divorcio con el empresario Raúl Martínez Ostos, a quien denunció por violencia doméstica.

La originaria de Puebla comenzó su carrera en la televisora de San Ángel haciendo un cameo en el melodrama DKDA: Sueños de juventud, y alcanzó la fama al sumarse a las filas de la empresa del Ajusco, donde dio vida a la antagonista de la exitosa novela Cuando seas mía. Además, hizo otros melodramas como Enamórate, Mirada de mujer, el regreso, Los Sánchez, Amor sin condiciones, Vidas robadas y Educando a Nina.

Recientemente, Cristiana acaparó la atención de la prensa ya que sorprendió al confesar que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor, con alguien que nadie esperaba: su primo. Tras desfilar en la alfombra roja de un evento, la reconocida artista reveló que su actual pareja ha estado presente a lo largo de su existencia, pero solo hasta ahora decidió embarcarse en un noviazgo con él.

Sin ahondar más en detalles sobre su vida amorosa, la villana mexicana se dijo feliz y encantada con su nueva vida, dejando claro que no teme a los señalamientos por el vínculo familiar que la une a su actual novio. Hace algunos meses, Martha ya había hablado de su romance, pues publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que habló sobre los desafíos que él estaba enfrentando, e hizo un llamado a sus seres queridos para no señalarlos por su unión.

Asimismo, Martha hizo un llamado a sus fans para alegrarse de la felicidad ajena: "Así que si ustedes como yo, lo quieren, sean felices de verlo positivo a él a pesar de todo. Tiren la doble moral y la amargura a la basura. Los invito a sumar y a desear siempre la felicidad ajena para que Dios les dé lo mismo a ustedes de regreso".

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Martha Cristiana causa revuelo con sus confesiones, pues hace un tiempo sorprendió a todos al salir del clóset. En entrevista en el programa Montse&Joe, la actriz admitió que sí se podía dar sus besos con mujeres, aunque reconoció que prefería las relaciones con alguien del sexo opuesto:

No tengo dudas, soy mañosa, yo con unas copas encima me dejo que me den unos besos, pero de ahí a enamorarme de una mujer, no... me gustan los hombres".