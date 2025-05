¿Se pelearon? Dulce María aclara enemistad con RBD; así fue encuentro con Christian Chávez

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz mexicana, Dulce María, abrió su corazón con los medios de comunicación, durante un importante evento, sobre las aparentes diferencias que existen entre los integrantes de RBD, tras reencontrarse con Christian Chávez en el lanzamiento de una prestigiosa revista. La estrella de Televisa declaró si es verdad que habrá reunión pronto y aclara que pasó con los proyectos como el documental.

Debido a que el cantante se mostró renuente para conversar con los reporteros cuando escuchó el nombre de su excompañera y el de Anahí, Dulce decidió hablar con absoluta sinceridad sobre esta situación, que ha generado muchas especulaciones y hasa hay temas legales de por medio: "Creo que estamos siempre superagradecidos con ustedes, no sé qué haya pasado, creo que no suele ser así, pero ahora sí que, ¿qué te digo? Con trabajo puedo contestarte de mí".

Al preguntarle sobre la supuesta división entre los miembros de la banda, Dulce María así respondió que ella no puede hablar por sus compañeros, como Chávez o Maite Perroni, pero que por su parte solo desea que haya mucha paz y que todo se resuelva pronto: "Pues…, yo creo que cada cabeza es un mundo, cada uno de nosotros lo ha vivido muy diferente desde hace 20 años. Creo que sí puede ser que haya etapas y en ese momento, pues, yo estoy, ahora sí que yo estoy abierta y estoy en paz con quien quiera estar en paz conmigo".

Por otra parte, Dulce María expresó maravillas sobre la fiesta de cumpleaños de Anahí, que se celebró recientemente: "Sí, la verdad es que nos la pasamos muy bien, estuvimos ahí cantándole también con Carlos Rivera, y pues creo que honrar nuestra historia y celebrar la vida de alguien que quiero mucho fue muy bonito". Y al respecto del documental que tanto piden los seguidores de la banda, Dulce María informó:

Efectivamente, se levantaron imágenes para hacer un documental, pero el documental no existe como tal porque no está listo. O sea, se quedó a medias, como muchas cosas se quedaron a medias. Y, por otro lado, el live sí está terminado, nos lo entregaron de hecho hace un mes, pero desgraciadamente no hemos llegado a ningún acuerdo, no hay respuestas y todavía no puede salir por eso, pero sí existe", explicó Dulce.