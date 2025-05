Abogado de Memo del Bosque advierte a Bárbara de Regil por acusar de acoso al productor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas semanas el nombre de Bárbara de Regil no ha dejado de aparecer en todos los titulares de la prensa a raíz de las revelaciones que hizo durante su participación en el programa Secretos de Parejas. Como se recordará, la exprotagonista de TV Azteca aprovechó las cámaras del reality para exponer el acoso que sufrió cuando iniciaba su carrera y compartió que el culpable había sido Guillermo del Bosque.

En ese sentido, el abogado Guillermo Pous, quien es representante legal de Vica Andrade, viuda del exitoso productor, ya se pronunció y explicó qué sucederá a raíz de las declaraciones que hizo la actriz, puesto que está hablando de alguien que ya falleció. El letrado aseguró que estas declaraciones dañan a Andrade y a los hijos menores del creador televisivo, sin embargo, adelantó por el momento, Vica no tiene ninguna intención de proceder contra la protagonista de Rosario Tijeras.

Lo que ella está afirmando y a quien está dañando es a la sucesión, es a la viuda que está pasando un momento difícil y de luto y a sus hijos que además son menores de edad", dijo Pous en entrevista para el programa Todo para la mujer.

El abogado dijo que se puede comprender que Bárbara haya hecho esta denuncia pública cuando aún Memo del Bosque seguía con vida, sin embargo, afirma que la actriz está cometiendo una grave falta al seguir dando entrevistas al respecto: "Al momento en el que ella menciona que… estas revelaciones las hizo hace un año cuando el señor Del Bosque todavía vivía, es decir, eso yo lo doy por correcto", explicó.

Ella menciona que lo hizo de manera espontánea, cuando le nacieron y cuando consideró que ya se sentía en una situación o en una posición de liberarse de ello… Sin embargo, lo hizo en una situación en donde estaba en un programa cuya dinámica o temática es exactamente esto, hacer revelaciones, es decir, le pagan a la gente para hacer esta clase de declaraciones, entonces de espontáneo no tuvo absolutamente nada", añadió.

El abogado apuntó que De Regil sigue brindando entrevistas y hablando sobre el mismo tema, y esto podría comprometerla en el terreno legal: "El episodio del reality, lo cual entiendo que está fuera de su control, se hace en el momento en el que el señor Memo del Bosque ya había muerto. Sin embargo, y a pesar de ello, ella continúa con estas declaraciones mediante las entrevistas, es decir, no solamente pudiera llegar a deslindarse ella de esta responsabilidad por haberla hecho en el momento pasado, sino continúa con la reiteración de señalamientos", señaló.

No obstante, Pous recalcó en la entrevista radiofónica que Vica no le ha solicitado dar inicio a un proceso legal en contra De Regil: "Esa es una decisión absolutamente discrecional de la señora Andrade, yo no he recibido ninguna indicación y ella tampoco ha comentado nada. Existen todos los elementos para poder hacerlo; sin embargo, la Sra. Andrade no ha mencionado absolutamente nada hasta este momento", finalizó.

Fuente: Tribuna