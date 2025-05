Actor de Televisa se interna en clínica de Julio César Chávez; novia hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y presentador, Jonathan Islas, tras casi tres meses desaparecido, finalmente ha aparecido en una entrevista con TV Notas, donde confirmó que se internó en clínica de rehabilitación, la cual pertenece al famoso boxeador, Julio César Chávez. De la misma manera, su novia, Ferny Graciano, reveló que pasa por lo mismo, e hizo una dura confesión sobre todo lo que pasan.

A inicios del mes de marzo del 2025, Ferny denunció a Jonathan en un 'live' de su cuenta de Instagram, en la que incluso exhibió una pelea en un cuarto de hotel, en el que se notaba que estaban pasados de copas. Ante esto, el actor confirmó que estaba pasando por un problema de alcoholismo y ofreció una disculpa, señalando que tomaría cartas en el asunto. Ahora, a dos meses y medio de tal polémica, Jonathan y Ferny reaparecieron en entrevista con TV Notas: "Esta situación nos abrió los ojos para no llegar a una tragedia, a algo más grave", declaró la actriz.

El primero en hablar fue el actor de Más Sabe el Diablo, quien declaró su agradecimiento a Julio César de ser quién le ofreciera su clínica y que con su proceso de sanación le ayudara a sanar coas que arrastraba desde su niñez, afirmando que su carrera es muy complicada y está rodeada de excesos, como fiestas, alcohol y otras cosas, lo que la hace solitaria, pues hay que sacrificar muchas cosas y el seguir su sueño lo alejó de su madre y hermanas, además de no lograr una relación estable.

De la misma manera, destacó que el alcanzar su fama y éxito lo ha llevado a sacrificar muchas cosas y entre ellas es el fingir cuando no está del todo bien, y ahora, con dos meses internado, pudo descubrir muchas cosas, sanar varias y empezar a trabajar en otras: "Me di el tiempo y el momento de aceptar esta oportunidad para mí. Fui a sanar mis heridas de niño. A cerrar ciclos que no había cerrado. A entender procesos y a darme la oportunidad de reencontrarme con el Jonathan de hace 30 años".

Por su parte, la querida 'Danny' de La CQ, confirmó que también está en el proceso de sanación, junto a Jonathan, destacando que han hablado cosas que antes no, que ella también procesa problemas propios con el corazón, pero recalcó que aún no se siente lista para abordarlos, y que entiende que hizo mal en hacer ese 'live': "Ahorita trabajo en un EP para contar todo lo del proceso. Asisto a terapias y a retiros, que me han hecho darme cuenta de cosas. Más adelante contaré con más detalle".

La exparticipante de Reto 4 Elementos, reconoció que tiene un problema que viene de lo más profundo de su ser y debe aprender a sanarlo emocionalmente, en específico en temas de su madre y padre que enterró, y que todo se junta y cuando se bebe se saca todo eso y con lo que se siente en ese momento, por lo que afirma que lo que pasó ese día y lo que dijo, no tenía todo que ver con Islas: "Ha sido un proceso largo, de 3 meses muy intensos y rudos para cada uno. Decidimos estar juntos antes, durante y después, para que esto funcione conmigo o con quien sea. Por eso es ir a terapia de pareja, hablar, trabajar en tu persona".

Finalmente, los actores de La Rosa de Guadalupe declararon que no se separaron nunca, y que no solo aprenden de manera individual, sino como pareja ha ido creciendo y aprendiendo, viviendo su propio proceso para ser mejores, a lo que Islas destacó que es bonito ver como reacciona el otro a los problemas y se muestras ese amor y respeto mutuo "Quisimos tomar acción por algo que puédenla llegar a pasar después. Evitar algo más grande. Hacernos responsables de lo que queremos en nuestras vidas. Esta situación nos abrió los ojos para no llegar a una tragedia".

