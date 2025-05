Drama en Televisa: Wendy Guevara manda fuerte recado a Laura Zapata tras llamarla "cosa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más se ha desatado tremendo drama entre estrellas de Televisa, debido a que la reconocida actriz e influencer, Wendy Guevara, recientemente le mandó un fuerte recadito a la reconocida actriz de melodramas mexicana, Laura Zapata, después de que en un 'live' en sus redes sociales se enojara por ser confundida con ella y la llamó "cosa", pidiendo que no se le rebaje porque ella era una dama.

Fue hace poco más de un mes que Zapata, al hacer un en vivo en su cuenta de Instagram, fue confundida con la estrella de Wendy: Pérdida, pero Famosa, a lo que ella muy molesta respondió que no quería pelear y solo pedía que dejaran de compararla con una persona como Guevara, pues ella es una dama: "Sí, idiota, no tienes idea, vete a dormir, hoy no quiero pelear, y menos con tontos que no saben distinguir a una dama de... otra persona".

Ahora, tras salir del programa Hoy y aceptar entrevista con medios de comunicación, Wendy fue cuestionada sobre el hecho de que Laura acusa a Thalía de no querer buscar justicia para el caso de su abuela, doña Eva Mangue, así que solo salió a defenderla y señalar que habla muy seguido con la cantante y sabe que es muy linda, pero no quiere opinar de Laura: "La verdad son cosas muy personales de ellas, bueno no tan personales porque siempre lo dice la señora al público, pero la verdad no sé, lo único que sé es que Thalía es un amor conmigo y es muy lindo. No creo que a Thalía le pese ese tipo de cosas".

La ganadora de La Casa de los Famosos México, recalcó que ella sabe que a la villana de María Mercedes, no la tenía en buena estima, entonces no quería opinar mucho, destacando que no la ve como una dama al haberla llamado cosa, y por eso prefiere no hablar de más: "No sé, y no quiero tocar mucho el tema de la señora, porque no soy mucho de su agrado, el día que le andaban diciendo Wendy, dijo 'A mi no me confundan con esa cosa, yo soy una dama', y yo dije 'Ay una dama no se expresa así', pero bueno X, mi respeto para la señora".

Yo la admiraba mucho, pero bueno, a mi me tocó acercarme a este medio y vas conociendo que no todo es miel sobre hojuelas, yo creo que sí, porque en ningún momento le dije cosa o algo", agregó.

Finalmente, sobre el hacer las paces y actuar junto a Laura en una novela en Televisa, la amiga de Nicola Porcella declaró que no se animaba, ya que ella era más de ser presentadora o seguir en sus proyectos de redes sociales, pues no estaba preparada para ser actriz: "No creo, yo soy más de un programa de redes, las novelas les tengo mucho respeto, porque hay mucha gente que se prepara. Yo con Rosy Ocampo voy, porque seré yo, Wendy Guevara".

