¡La rompieron! Ángela Aguilar ha sufrido mucho tras hate por casarse con Christian Nodal

Ciudad de México.- Durante los últimos días, la joven intérprete Ángela Aguilar ha hecho una gira de medios, tanto en México como en Estados Unidos, para promocionar su nuevo material discográfico. Tras haberse sincerado en una entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, ahora tocó el turno de CNN. Frente a las cámaras de esta cadena, la cantante se sinceró sobre lo complicado que ha sido lidiar con las críticas en redes sociales tras su inesperado casamiento con Christian Nodal.

Como se sabe, los artistas del regional mexicano están por cumplir su primer aniversario de bodas, sin embargo, no les han faltado comentarios negativos, pues se sigue hablando de una posible infidelidad de él hacia Cazzu, madre de su hija Inti. A pesar de que la joven es muy reservada en el ámbito personal, durante el adelanto de la entrevista se mostró vulnerable y confesó que estos meses han sido sumamente difíciles para ella.

Al ser cuestionada sobre lo que perdió en el último año, la hija de Pepe Aguilar apuntó: "Muchas ilusiones, mucha inocencia… Mucha verdad, o sea, falsa verdad, y creo que me rompió también este sentimiento de no saber a dónde iba después de esto". Sin embargo, Ángela aseguró que la producción de su nuevo disco ha sido una catarsis que la ha ayudado a sanar

Por ejemplo, en mi (nuevo) disco canté una canción que se llama Lágrimas en mi garganta y esa es una canción que la puedes interpretar como para un desamor, pero esa canción yo la escribí para mí… y para mi carrera", recalcó.

Christian Nodal y Ángela están por cumplir un año de casados

En esta melodía donde debuta como compositora de sus temas, Ángela expresó: "Aquello que me hizo feliz, hoy me hace llover los ojos. Y ya me cansé que me digan ‘Todo va a estar bien’. Eso lo sé, pero también sé que siempre me va a doler", reveló sincera. Ante este contexto, la esposa del originario de Caborca, Sonora, afirmó que llevar estas canciones al estudio ha resultado muy sanador para lla:

Fue una forma de liberarme a través de la música. Y decir lo que yo tenía que decir sin (hacer) una entrevista, un podcast. Era: 'esta es mi música y yo me sé expresar a través de eso'".

Finalmente, Ángela Aguilar puntualizó que es gracias a su profesión que ha podido salir avante de esta mala racha en cuanto a su relación con los internautas. "Este último año casi me rompe y creo que como siempre lo he comprobado, la música me salva", finalizó. Es de esta manera como la artista del regional mexicano sigue haciendo frente a la polémica que la persigue desde hace varios meses, dado que es señalada como la tercera en discordia del romance entre Nodal y Cazzu.

Fuente: Tribuna