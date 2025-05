Lista para morir: Actriz de Televisa revela su última voluntad; hace desgarradora confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida y famosa actriz, María Elena Saldada, que es mayormente conocida como 'La Güereja', acaba de dar una entrevista en la que señaló que desearía vivir muchos años más, pero en caso que no suceda, está lista para morir, dejando en claro que ella entiende la responsabilidad de dejar todo en orden antes de partir y reveló su última voluntad, además de hacer una desgarrada confesión sobre sus dos hijos, que en el pasado ha mencionado son su mayor amor y orgullo.

María Elena, conocida por comedias como La Güereja y Yo, desde hace varios años ha sido abierta al momento de hablar sobre sus hijos, en especial de su hija, la cual tiene síndrome de Down, y ahora, ha dejado en claro que es triste pensar en un adiós y desea poder pasar más tiempo en esta tierra, pero sabe que algún día llegará su momento y por eso a lo largo de su maternidad ha aprendido que debe de hacerlos los más independientes posible, aunque por su enfermedad a veces sienta esa necesidad de sobreprotección.

Yo espero en Dios, que yo aguante otro rato, todavía se me ve como que con injundia la muchacha, que la Dama del Lago, que no se qué. Pero yo creo que sí son cosas qué se tiene que tener y en este momento histórico, muchísimo más. Sí, por supuesto mis hijos

Uno trata de hacer lo mejor que puede. Yo creo que todos como papá es lo que tu tratas de hacer, sea niño regular o especial, eso es lo que tu siempre tratas de hacer, pero siempre nos ponemos ciertas barreras, el asunto es cuando tu ves el desafío digas, no se puede por acá, pero se puede por allá

Yo tuve la suerte extraordinaria de tener un papá que toda la vida, que nunca ha habido diferencia conmigo, o sea, él era de 'es que tu eres la mayor, tu hazlo, tu esto, tu adelante', nunca dijo si María Elena no alcanza el lavatrastes no lava, no, pura nada

