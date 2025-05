Tiembla dinastía Aguilar: Majo Aguilar promete destapar los secretos en filme biográfico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante del regional mexicano, Majo Aguilar, no ocultó su interés por realizar una cinta biográfica sobre sus abuelos, los reconocidos primeros actores y cantantes, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Aunque aclaró que no interpretaría el papel principal, dijo que desea que contenga una trama que capture la extraordinaria vida de los reconocidos cantantes del género y prometió revelar secretos inéditos.

La sobrina de Pepe Aguilar manifestó en su entrevista con De Primera Mano que el patriarca de su dinastía tuvo una vida muy interesante, y que incluso contiene anécdotas que sorprenderían a su público, por lo que no descartó enfocarse en este proyecto próximamente: "Ay, estaría precioso. Fíjate que yo tengo la idea y a mí me encantaría hacerlo, y ya me voy a aplicar porque hay muchas cosas que estoy haciendo, pero yo quiero hacer la película de mi abuelito Antonio. O sea, no, interpretarla yo claramente no, pero quiero hacer un buen guion".

Sin temor a las críticas, la prima de Ángela Aguilar comparó la vida de don Antonio con una de las cintas más exitosas de Hollywood, destacando la de Forrest Gump, afirmando que su abuelo es como su hubiera pasado la historia de su vida y la transformaron en esa: "O sea, de las calles de Villanueva Zacatecas, que es un pueblo precioso y de repente estar con los presidentes en Estados Unidos que si el voto latino, tocando en España, tocando en Colombia, haciendo cientos de películas, produciendo sus películas, haciendo cientos de álbumes, es una historia muy poco común, muy atípica!".

Debido a que toda historia de este tipo debe contener partes intrigantes o de curiosidad para atraer al público, Majo contó una anécdota de las tantas que podría incluir en el filme, señalando que de seguro su padre la regañará, pero quiso regalar una probada de lo que ella quiere plasmar en su guion para demostrar lo que es la familia y de donde vienen.

Esto fue hace 10 años, y pues ya había una camioneta como que ya no estaba funcionando mucho. Mi papá le dijo a mi abuelita Flor: 'Oye, pues te la vendo y te doy el dinero, porque pues ya no te va a funcionar, o sea, ya está cada vez te va a funcionar menos, pues que le saques algo'. (Ella respondió) 'No, no, no, no la puedes vender'. Dice: '¿Por qué?'. Y mi papá se infartó, y le dice: 'Porque tu papá y yo hicimos el amor'", narró.

Y añadió: "Yo sé que es una historia que igual iba a ser medio escandalosa, pero es la verdad y eso pasó. Y mi papá nada más dijo: 'Ay, mamá, no quería tanta información. Pero muchas gracias'. Y no la vendieron. No sé qué fue de esa camioneta, creo que está en el rancho, y ahí se quedó y, pues bueno, ya es una camioneta que pues ya tiene sus bastantes años. Y sus historias. Pero ese era el amor que tenían ellos dos".

Sin profundizar más en el tema, Majo recalcó que espera tener próximas noticias sobre este proyecto, donde contará los secretos más íntimos y la trayectoria de sus abuelos, quienes son considerados un referente en la escena musical mexicana: "No sé si tenga yo la capacidad para escribirlo, porque es una historia demasiado grande. Quizás sí, quizás no, pero sí que nos juntemos y que te diga: 'Ya está cocinándose ese proyecto'. Eso sí estaría espectacular".

Majo Aguilar es hija de Antonio Aguilar Jr. y nieta de los legendarios Antonio Aguilar y Flor Silvestre, lo que la convierte en prima de Ángela Aguilar. A lo largo de su carrera, Majo ha seguido los pasos de su familia en la música ranchera, destacándose por su talento y autenticidad. Sin embargo, su relación con la familia de Pepe Aguilar ha sido objeto de especulación, especialmente por los rumores de distanciamiento con la esposa de Christian Nodal.

Fuente: Tribuna del Yaqui