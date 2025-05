Andrea Legarreta explota a acusaciones de que su separación de Erik Rubín fue estrategia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Andrea Legarreta sigue siendo cuestionada por su separación del cantante Erik Rubín, aunque esto haya ocurrido en febrero de 2023, es así que tras ser abordada nuevamente por los medios de comunicación acerca del tema, la conductora del matutino Hoy respondió molesta cuando se le comentó que muchos en redes sociales piensan que su ruptura matrimonial fue solo una estrategia publicitaria.

“Qué digan misa. Imagínate si saliera a inventar una historia así. Necesitas ser muy imbécil para decir ‘ay, nos separamos, pero no es cierto’. No ganamos nada con eso”, dijo con total firmeza la también actriz que justo planea su regreso al mundo de la telenovelas con el nuevo proyecto Amanecer, protagonizado por Fernando Colunga y Livia Brito, así como producido por Juan Osorio.

De acuerdo con información de Infobae, la famosa dijo que no se niega a enamorarse, aunque sí señaló que en estos años de soltera no ha tenido la oportunidad. No obstante, se abrió un poco y habló de un reciente viaje que realizó junto a Erik y sus dos hijas, pues recientemente fue el cumpleaños número de su primogénita, Mía. A pesar de todo podría decirse que la amiga de Galilea Montijo seguía luciendo incómoda con el tema.

Erik Rubín no ha dicho nada sobre el tema

A su vez, mencionó Legarreta que tanto su expareja como ella no han salido con nadie más, además dejó en claro que aunque se inventen muchas historias sobre su vida romántica no ha besado en todo este tiempo a nadie, excepto a Colunga, pues comparte créditos con él en la novela antes mencionada, aunque no reveló mayores detalles de la historia que planean ser estrenada el próximo julio.

Finalmente, a través de su Instagram hace unas horas compartió un poema perteneciente a Emmanuel Zavala: “Hay domingos que también sirven para olvidar, para dejar ir, para ver por última vez las fotos, dejar escapar la última sonrisa y coger el valor de borrarlas. Hay domingos que saben a nostalgia, a no tener perra idea de qué es lo que sigue, a no querer salir de la cama porque el corazón hoy no baila", dice un fragmento.

Fuente: Tribuna