Cayó desde balcón: Actriz de Televisa sufre por trágica muerte; sobrina de 5 años vio todo

Ciudad de México.- Desgraciadamente, la reconocida actriz de melodramas, Minnie West, acaba de salir para hablar de su momento más traumático y doloroso, la trágica muerte de su amada madre, la empresaria mexicana, Amparín Serrano, después de que esta cayera de un balcón, y que tanto ella como su sobrina de cinco años lo vieran todo. La joven se retiró de los set e internó en un manicomio después de este inesperado luto.

El mundo enteró quedó en shock cuando se confirmó que la reconocida empresaria de la marca Distroller, perdió la vida el 12 de agosto, después de que cayó desde un balcón en su propio hogar. Su hija Minnie vio todo el accidente junto a su pequeña sobrina, y así lo recordó en una entrevista: "Para que nos dieran el acta de defunción, me pusieron a actuar la escena en el balcón, por lo que después no quise regresar a ser actriz tampoco. Me hicieron actuar la escena literal y, a mi sobrina, la hicieron hacer un dibujo de qué había pasado".

Ahora, a casi tres años de esta terrible tragedia, Minnie aceptó una entrevista con la expareja de su madre, Jorge 'El Burro' Van Rankin, para su canal de YouTube Nestado Burresco, en la que se sinceró y contó el traumático momento que incluso hizo que se internara en un manicomio. West declaró que todos estaban en casa de su madre porque planeaban la boda de su hermana, por lo que cuando vio a su hija y nieta vestidas igual, se emocionó tanto que pidió tomarles una foto, sin imaginar que sería lo último que haría.

La actriz de Eva la Trailera, mencionó que en su hogar estaban construyendo una terraza, por lo que una parte del balcón no tenía barandal, entonces, al momento de querer tomar la foto, se hace hacía atrás, olvidando que no hay la seguridad de un barandal, terminando por caer: "Se hace para atrás, no se da cuenta que ahí es donde no estaba el barandal y se cayó. Estaban instalando una red donde te podías acostar, pero no había barandal en esa parte".

Tras esto, reveló que al primer segundo, para ella fue de no saber que hacer y por varis segundos estuvo atrapada en su cuerpo, pues por más que quería avanzar, no podía: "Me cag... Estaba entre: ‘Qué hago’ porque mi mamá se acababa de caer y mi sobrina está viendo esto. Me caí, mis piernas no reaccionaban". De la misma manera, la actriz de La Rosa De Guadalupe, narró que una vez pudo reaccionar y alejar a su sobrina, pudo gritar por ayuda.

Corrimos al hospital, pero la manera en la que se pegó… me perturba todavía más, porque si hubiera pegado medio centímetro no le hubiera pasado esto", agregó.

Finalmente, confesó al expresentador de Miembros Al Aire y de Hoy, que aún hay muchas secuelas que no pueden sanar, pues fue un trauma demasiado fuerte, asegurando que tiene "estrés postraumático", destacando que no logra superar la manera en que tuvo que despedirse de su madre: "Fue muy gráfico lo que vi. Tan disociada, tan bloqueada, que eso me beneficia porque no podría sobrevivir ni contarlo". Fue tal su dolor que ella misma se internó en el manicomio para superar el dolor.

