¿Confirma el prosticatalogo de Televisa? Actriz expone a productor que la vendió a hombres

Ciudad de México.- La reconocida música y actriz de melodramas originaria de Rusia, Olga Breeskin, recientemente confirmó su entrevista para Imagen TV, de la que compartieron un breve, y muy espeluznante, secreto de sus inicios en el mundo del espectáculo, pues reveló que productor la vendió a hombres poderosos, después de él haberla comprado y fingir que la haría la más grande violinista, ¿acaso confirma el prosticatalogo de Televisa?

Desde hace varias décadas ha existido la leyenda de que la empresa San Ángel, crearon un libro en el que ponían a sus más guapas actrices, y que aceptaron estar, para básicamente prostituirlas a políticos mexicanos, incluso se dice que así conoció Enrique Peña Nieto a su ahora exesposa Angélica Rivera, mejor conocida como 'La Gaviota'. Pero, pese a que es un secreto a voces, en todos los años que se ha rumorado de esto, nadie ha podido probar que existe.

Pero ahora, todo parecería indicar que sí existió uno, pues la reconocida actriz y violinista de origen ruso ya mencionada, recientemente se presentó en El Minuto Qué Cambió Mi Vida: Sin Censura, en la que declaró que cuando recién dejó su natal Rusia y estaba buscando oportunidades laborales, se encontró con un hombre que le dijo ser productor, aunque no mencionó su nombre, manteniendo su identidad en secreto.

Beerskin le confesó a Gustavo Adolfo Infante que ella le creyó cuando le dijo que le haría el show más grande en Las Vegas, sin saber que en realidad solo la había comprado como su fuera un simple objetivo y vendido a otros hombres para que pasaran ratos con ella, asegurando que fue esclava en todo sentido, desde laboral hasta sexual: "Caigo con este tipo que me iba a producir el show más importante de Las Vegas, sin saber que me había comprado, me tuvo de esclava, sexual, laboral y personal. Este tipo también me revendía". El episodio saldrá completo en un par de horas.

¿Quién es Olga Breeskin?

Olga Eugenia Breeskin Torres, es una mujer de 73 años de edad, que nació en la Ciudad de México, pero tiene nacionalidad rusa por su padre, que ha logrado sobresalir en el mundo de la música con su habilidad para tocar el violín, pero que es mayormente conocida como actriz. Su debut fue en la pantalla grande en el año de 1968 con el filme México de Noche, después en las novelas con El Amor Tiene Cara de Mujer, en 1971, y El Chofer, en 1974. Su más reciente proyecto fue en Aventurera.

