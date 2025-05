Gaby Spanic muy molesta con Elda María por retirar acusaciones contra Pablo Montero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El intérprete de Mi piquito de oro sigue en el ojo del huracán, a pesar de que recientemente la influencer Elda María, expareja de Rafa Mercadante, haya retirado las acusaciones contra Pablo Montero, los hechos dicen que probablemente todavía le falta un buen tiempo para poder descansar de los escándalos, pues Gabriela Spanic salió otra vez a arremeter contra Montero y ahora también dirigió los ataques a Elda.

Antes de comenzar con el tema, es vital explicar un poco del contexto, hace un tiempo la conductora de televisión acusó en un vivo de Venga la Alegría al actor de agredirla y según hasta de amenazarla bajo los efectos del alcohol. Es así que después Spanic se ánimo y confirmó que cuando estaba en La Casa de los Famosos, en Telemundo, el hombre de 50 años la tocó sin su consentimiento.

Sin embargo, el tema dio un giro de 180 grados cuando María a través de sus redes sociales emitió un mensaje para manifestar que se retracta de sus declaraciones negativas contra el famoso, asegurando que todo lo anterior fue producto de sus emociones: “Hola, quiero expresar lo que en este momento siento de todo lo ocurrido y lo que se ha dicho sobre mí y sobre Pablo Montero”, inicia su texto. “En realidad, cuando uno está molesto por celos, hablas muchas cosas sin pensar y la verdad es que Pablo siempre se portó lindo conmigo”, afirmó.

Elda María publicó una historia donde se retractó de las acusaciones

Gaby Spanic Molesta

De acuerdo con información de TVNotas, la protagonista de La Usurpadora mencionó que la exestrella de Televisa tiene bastante acusaciones en su contra y dio a entender que tarde o temprano cada una será revelada. A su vez, recalcó que cuando alguien tiene tantos rumores en su contra siempre hay una razón. Por su parte, sobre Elda María, un reportero del programa Chismecito dijo que él conocía su postura.

“Gabriela Spanic se comunicó conmigo y me hizo reafirmar que estaba muy molesta y muy decepcionada de como Elda María había actuado, sobre todo porque ella lleva una lucha ya de tiempo atrás con el caso de Pablo Montero. Me dijo ‘no se vale que este tema tenga este final’”, declaró el periodista. Hasta el momento de la elaboración de esta nota la creadora de contenido no ha respondido de forma pública a Gaby.

