Maquillista a la que Violeta Isfel negó saludo rompe el silencio: "No es mentira, así fue"

Ciudad de México.- Sigue el problema entre la famosa actriz de Televisa Violeta Isfel y el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, aunque ahora entró una tercera persona al tema, se trata de la maquillista que acusó a la antagonista de Atrévete a soñar de cobrar por enviar saludos, pues según ella la actriz la mandó a su cuenta de Instagram y le dijo que ahí encontraría todos los datos sobre cuánto cobraba.

El asunto se hizo tan grande que como te informamos en Tribuna hasta una presentadora de Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro, arremetió contra Isfel, señaló que así como ella le daba importancia a su trabajo también lo tenía la experta en belleza. Pero, no paró ahí porque Infante aseguró que la cantante con esas acciones demostraba que en realidad era una persona “grosera” y “desagradecida”.

De hecho, intervino en el asunto un creador de contenido, mismo que compartió un audio donde según la actriz aclaraba todo el tema: “Otro que se deja llevar por chismes y mentiras, no bueno, qué horror. Pues mira, eso que dice Gustavo Adolfo Infante, no es real. Yo jamás en mi vida he cobrado por una fotografía, jamás. Al contrario, soy de las pocas artistas de la función que se espera y me tomo fotos con todos", afirmó la integrante de Señora Presidenta.

Gustavo Adolfo Infante le hizo algunas preguntas a la maquillista que acusa a Violeta Isfel

Maquillista rompe el silencio

Lildey Ramírez, es supuestamente la mujer que le pidió el favor a Violeta, al menos así lo indicó Gustavo Adolfo en un video compartido en las redes sociales de De primera mano, por lo que la fémina sostiene sus aseveraciones y dice una vez más que efectivamente la estrella le negó una foto y un saludo, decisión que le sorprendió porque ella tenía en otro concepto a la que encarnó a Antonella Rincón.

Finalmente, el presentador mexicano le preguntó directamente a Ramírez si estaba mintiendo, porque lo que ella de inmediato responde un: “No es mentira, así fue". Asimismo, hasta el momento de la elaboración de esta nota Violeta Isfel no ha dado una respuesta concreta de forma pública, lo que sí ha hecho es subir varias historias donde convive con sus fans, aunque sus seguidores expresaron que siempre ha hecho esas dinámicas.

