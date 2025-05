Mariana Seoane pide disculpas públicas a Susana Zabaleta tras criticar a Ricardo Pérez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de días en que ha sido constantemente criticada la intérprete de Seré una niña buena, quizás ahora este tema se cierre, pues Mariana Seoane pidió disculpas públicas tanto a la soprano Susana Zabaleta, de 60 años y su actual novio Ricardo Pérez, de 30 años, mismos que fueron señalados por la exestrella de Televisa debido a la tan notoria diferencia de edad.

Antes de pasar al tema, como te informamos en Tribuna, todo inició cuando Mariana realizó fuertes declaraciones en Netas Divinas, después de que una de las conductoras le hiciera algunas preguntes personales, pero entre tantas estuvo una en particular que le cuestionaba sobre si andaría con un hombre más joven, por lo que la famosa respondió con un rotundo no y procedió a agregar esa frase que disgusto hasta al hijo menor de Zabaleta.

Por su parte, Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, al ser entrevistado en Venga la Alegría, aseguró que le daban tristeza ese tipo de comentarios desagradables, para rematar sosteniendo que eso significaba buscar atención: “La verdad es que yo no sabía de ese comentario… y me da risa. Creo que es un comentario que la verdad me da tristeza porque es un comentario muy desagradable. Creo que lo único que quieren ahí es atención”.

La relación de Susana Zabaleta Ricardo Pérez ha sido juzgada en incontables ocasiones

Se disculpa

De acuerdo con información de Infobae, la mujer de 48 años fue interceptada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es así que mencionó que no tenía idea de la relación, pero que les deseaba lo mejor a Susana Zabaleta y a Ricardo Pérez, además añadió la protagonista de Tierra de esperanza que si en algún momento se equivocó en algo pedía disculpas.

“Yo no tengo ni idea de la relación de ellos, al contrario, les deseo todo el amor del mundo. Si tuve el error de haberlo repetido, pido una disculpa pública a Susana y a Ricardo", afirmó la artista y especificó que no quería en lo absoluto ningún tipo de problema. "Yo no quiero ponerme en pleito con nadie, ustedes me conocen, soy muy frontal y aquí estoy diciendo las cosas como pasaron”, declaró.

Fuente: Tribuna