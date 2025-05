Policía de Manzanillo agrede con gas pimienta a asistentes del show de El Gran Silencio

Manzanillo, Colima.- La dirección de Seguridad Pública y Vial del puerto, investiga a varios elementos de la Policía de Manzanillo que fueron captados en un video difundido a través de las redes sociales donde se les observa arrojando gas pimienta contra los asistentes del concierto de la banda El Gran Silencio, la noche de este sábado 3 de mayo, en el recinto ferial del municipio.

Mediante una grabación difundida en redes sociales se aprecia a un grupo de jóvenes participando en un slam, baile característico en conciertos de rock y ska, sin embargo, en ese momento, algunos de ellos se detienen y se empiezan a tallar los ojos, pues los oficiales lanzaron gas pimienta sin un motivo aparente, causando daños a la salud de varias personas, entre ellas, Tony Hernández, vocalista de la banda.

Es importante destacar que, la noche del sábado 3 de mayo, la banda mexicana de rock se presentó en uno de los escenarios de las Fiestas de Mayo, un tradicional evento anual en el que se realizan diferentes actividades culturales, musicales, deportivas y recreativas que reúne a una gran cantidad de personas.

Asimismo, en otra de las grabaciones compartidas en las redes, se observa cómo los uniformados usan el gas pimienta a mansalva contra las y los espectadores, quienes respondieron arrojando refresco y cerveza contra los oficiales, cuando una de las personas les reclama el uso del gas pimienta.

Por su parte, Tony Hernández, vocalista de la banda El Gran Silencio, reportó ser víctima del gas pimienta que lanzaron los agentes de policía de Manzanillo en contra de los asistentes del concierto y emitió un reclamo para las autoridades de la región al tener este tipo de reacción durante un evento cultural.

A mí y a varios integrantes nos cayó el gas pimienta y aún tengo todo rojo el ojo, Tuve que vomitar el gas y parar el show por un rato. Entiendo que sean muy ignorantes y no entiendan qué es un slam, y que no estén actualizados porque no hay tocadas tan seguido, pero qué prepotencia aventar gas lacrimógeno al público”, comentó el artista en redes sociales.