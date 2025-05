¿Su pareja o su tío? Esposo de Lupita 'TikTok' revela si hay o no parentesco entre ambos

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- A pesar de que ya tiene tiempo siendo influencer Lupita TikTok, después de que su pequeña Karely fuera hospitalizada y posteriormente diagnosticada con muerte cerebral, la famosa regiomontana se volvió un foco de atención mediático, pues también le afectó que hace unos días hizo unas declaraciones muy polémicas que causaron el impacto de los internautas.

En Tribuna te informamos el pasado 1 de mayo sobre una entrevista que realizó Guadalupe, en la misma detalló cómo se encuentra mientras su hija está internada en el Hospital Materno Infantil de Monterrey, Nuevo León, para sorpresa de muchos la famosa dijo: "Bien, bien, aquí andamos, muy feliz”, aseguró la mujer que actualmente cuenta con más de 442,000 seguidores en TikTok y un aproximado de 172,000 en Instagram.

De acuerdo a datos extraídos de Infobae, iniciaron las investigaciones con respecto a la atención que recibió en la clínica la menor, puesto que la creadora de contenido compartió que hubo algunas irregularidades cuando nació su bebé. Por lo tanto, James Flores, quien trabaja con Villalobos, dejó en claro que hay todo un equipo de abogados indagando sobre estos supuestos errores médicos.

La pequeña hija de Guadalupe continúa grave

¿Comparten lazos sanguíneos?

La diferencia de edad entre Guadaluple Villalobos y su esposo Ricardo Medellín es algo notoria, mientras la fémina tiene actualmente 22 años él cuenta con 46, esa revelación comenzó a divulgarse en las diversas plataformas de la web y surgió una interesante hipótesis que todavía muchos piensan que es cierta. Las especulaciones crecieron al punto de que se empezó a decir que comparten lazos sanguíneos y Ricardo era tío de su esposa.

Finalmente, Medellín, salió a aclarar todo a través de un video, respondió de forma contundente que no era cierto "nombre, ni su tío, ni su papá, ni nada". Sin embargo, las habladurías no pararon porque resurgió una confesión que el padre de Karely había hecho el pasado marzo, en la cual comentó que estuvo casado hace un tiempo con una adolescente con la que tuvo un hijo, hoy de 16 años. Es importante destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta no ha salido a aclarar está última situación.

