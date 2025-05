Christian Nodal se confiesa a tema de Ángela Aguilar, 'El Equivocado': "Me sacó lágrimas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, recientemente fue abordado por la prensa y en entrevista para Ventaneando, decidió romper silencio sobre que es lo que piensa del nuevo tema de Ángela Aguilar, que lleva por nombre El Equivocado. Sincerándose con los reporteros, el sonorense confesó que lo hizo llorar, pues el video junto a la letra le "sacaron lágrimas".

La hija menor de Pepe Aguilar está en el lanzamiento de su primer álbum como solista, creado por ella misma, lejos del ala de su padre y su esposo, por lo que hay muy altas expectativas, en especial por el complicado año que pasó. Actualmente su tema El Equivocado es el que más ha dado de que hablar, pues muchos tomaron el título como que confirmaría una separación del sonorense, sin embargo, es más como una carta de amor a su esposo, pues afirman que en cuanto pueda le será infiel.

Bajo esta primicia, cuando el vespertino de TV Azteca tuvo la oportunidad de entrevistar a Nodal, este dejó en claro que es un hombre orgulloso, y que el álbum de la intérprete de Gotitas Saladas es uno que llegará a muchos corazones, pues lo hizo con su esencia: "Yo estoy muy emocionado por Ángela, me siento muy orgulloso de ella, del álbum que hizo, lo hizo ella solita y desde un lado mucho más maduro, de un lado que van a poder sentirla. La verdad es que también ese video me sacó lágrimas".

Sobre el tema ya mencionado, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, declaró que lloró mucho con la combinación de la letra y el video, pues aunque Ángela no le dijo que la escribió para él, solito se puso el saco, y el tener participación en dicho proyecto, y verlo ya terminado fue muy conmovedor para él: "Cuando me mostró la canción de El Equivocado, a mi me tocó profundamente el corazón, no me dijo es para ti, pero yo, me quedó el saco y me lo puse. Me dijo 'estaría muy padre hacer un video junto', y yo le dije 'lo que tu quieras mami'".

Finalmente, aseguró que a un año de haberse dado el sí en el altar con la creadora de En Realidad, Nodal destacó que sigue tan enamorado como el primer día y ahora piensa que será de esa manera, Yo sigo manteniendo el amor como desde el principio, creo que va creciendo y transformándose en muchas cosas, va encarrilándose por buen camino y pues feliz

Fuente: Tribuna del Yaqui