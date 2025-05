Hija de Paul Stanley va al cementerio, tras la trágica pérdida del conductor de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador y actor, Paul Stanley, recientemente conmovió a miles, debido a que en una entrevista con la prensa a las afueras de Televisa, contó que su pequeña hija, Victoria Stanley Bernat, ya fue al cementerio por primera vez, pues después de la trágica pérdida de su padre, Paco Stanley, quiere que su nena lo tenga presente también como su abuelo. El conductor de Hoy perdió a su padre cuando solo era un niño, después de que fuera asesinado a balazos.

En los años noventa, Paco Stanley se consolidó como una de las personalidades más queridas de la televisión mexicana, destacando como conductor de populares programas de concursos y variedades como ¡Ándale! y Llévatelo. Hoy, su hijo Paul le rinde homenaje a su padre con el estreno de la emisión de concursos, Lo tomas o lo dejas. Con este contexto, el presentador charló con la prensa y narró detalles de la ocasión en que llevó a su hija Victoria a la tumba de su abuelo.

El presentador del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, muy emocionado expresó a la prensa: "¡Uy!, superemocionado, pero también con mucha responsabilidad de que, pues, de llenar esos zapatotes, ¿no? Y de que le vaya bien al programa". Sin embargo, cuando el reportero Edén Dorantes lo cuestionó sobre la posibilidad de haber visitado la tumba de su famoso papá para hablarle de este proyecto, Paul no dudó en desvelar que lo hizo, pero por otra situación especial.

Paul con Paco antes de su muerte. Internet

¿Sabes que no había ido, pues se vino lo de la niña y todo, y no había ido a como a presentárselo, ¿no? Y sí, si fui hace como un mes, y si fui, y lo primero le llevé a la bebechita, y fue muy emotivo, y pues sí, agradecerle siempre que esté conmigo, y por todas estas bendiciones", detalló.

Al respecto de lo que sintió en ese instante, el presentador de Miembros Al Aire contó: "Fue un momento muy tierno, pero, también pues sí, o sea, obviamente si te saca la lágrima, ¿no? Porque siempre sería como, ¿y qué hubiera pasado? ¿No? Pero, pues bueno, el hubiera es lo que vivimos hoy, y pues hoy estamos triunfando". Incluso, manifestó que más adelante hablará con la pequeña sobre la relevancia de Paco Stanley en el espectáculo: "Claro. Sí. Pues es importante siempre saber quién es tu familia o quiénes fueron, ¿no? Tu historial. Es importante, sí, saber de dónde vienes".

Finalmente, Paul no ocultó que este tipo de recuerdos lo ponen muy sensible: "Pues sí, porque también, pues acabo de ser papá, entonces te llegan todas estas bendiciones, y lo que quieres es tratar de no nada más ser mejor en tu trabajo, sino también ser mejor persona". La relación entre Paul y Paco estuvo marcada por la distancia y la complejidad. Paul nació de una relación extramarital entre el fallecido artista y Mónica Durruti, y su existencia se mantuvo en secreto durante años.

A pesar de ello, el exparticipante de La Casa de los Famosos México ha expresado en diversas ocasiones la gran admiración que siente por su padre, por lo que ha buscado honrar su legado con su labor dentro del medio artístico.

