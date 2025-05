Kanye West demanda a su dentista por ocasionar grave adicción al aplicar óxido nitroso

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Kanye Omari West, mejor conocido como Kanye West, quien fue esposo de la socialité y modelo estadounidense, Kim Kardashian, continúa siendo noticia debido a sus múltiples controversias, en esta ocasión planea demandar a su dentista por supuestamente volverlo adicto al también llamado “gas de la risa”, mismo que se encuentra compuesto por óxido nítrico.

Ante todo, entre las situaciones que le han traído problemas al rapero estadounidense, están cuando interrumpió a Taylor Swift en los MTV Video Music Awards (2009), algo que inició el problema que el fandom de la cantante tiene contra el productor. Por otra parte, la situación ha seguido ya que recientemente según medios estadounidenses la intérprete de Love Story planea demandar al padre de los hijos de Kim.

Todo parece indicar que la causa son algunas publicaciones con connotaciones sexuales sobre la joven siendo relacionada con Justin Bieber y Harry Styles. El asunto escaló a tal punto comenzó a difundirse el rumor de que el actual novio, Travis Kelce, jugador de fútbol americano en Kansas City Chiefs de la National Football League, quería enfrentar al artista en una pelea de “de hombre a hombre”.

¿Qué pasa con la demanda al dentista?

De acuerdo con información de infobae, West considera que el dentista Thomas Conelly le llegó a suministrar propofol, otro anestésico de vía intravenosa, pero eso no es todo, porque supuestamente está molesto porque le adjudicó facturas que no le correspondían. Es así que por las razones anteriores Conelly recibió una notificación legal de Andrew Cherkasky, abogado y fundador de la firma Golden Law.

Kanye West y Bianca Censori

Finalmente, acusa al hombre de recomendarle que siguiera con el consumo del anestésico desde su casa, situación que le provocó efectos secundarios como la alteración de su conducta. No obstante, para el intérprete de All of the Lights, esto lo llevó a realizar algunas impertinencias desde el 2024, teniendo crisis como la que pasó en el Super Bowl LIX y presentar a su esposa, Bianca Censori, casi desnuda en los Grammy.

Fuente: Tribuna