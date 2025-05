Maripily y Aleska tienen feroz enfrentamiento en Telemundo fuera de cámara; esto pasó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las tensiones cada vez son más palpables entre Maripily Rivera, y la polémica modelo y empresaria venezolana, Aleska Génesis, debido a que recientemente tuvieron un feroz enfrentamiento mientras que estaban en la más reciente gala de Telemundo, sin embargo, esto no fue al aire, sino que pasó fuera de cámara, y alguien de dentro filtró el momento, mientras que la modelo brasileña, Julia Gama, en sus redes sociales reveló qué pasó.

En la cuarta temporada, la relación entre la venezolana y la colombiana no fue nada buena, incluso cuando salieron de la emisión siguieron los ataques, a tal grado que Clovis Nienow dejó la obra de teatro en Puerto Rico en la que estaba con Maripily, Alfredo Adame y Rodrigo Romeh, pues como novio de Aleska decidió demostrar que no estaba de acuerdo con las burlas en contra de su pareja, dejando en claro que respetaba a todos, pero no podía permitir eso.

Ahora, ya que Génesis se encuentra asistiendo a las galas de La Casa de los Famosos All Stars, opinando sobre estrategias, se topo con la boricua que hace lo mismo, y ante cámaras se nota que entre ellas sigue muy latente la enemistad, pese a que Aleska se muestra como un ser de luz. Pero, una vez que apagan las cámaras, parece ser que tira comentarios bastante molestos para sus compañeras, como Julia, ya que supuestamente la ofendería llamándola traidora, desatando su pelea con Maripily.

A través de X, anteriormente conocido como Twitter, se viralzó un video en el que la ganadora de la cuarta emisión del relity le está gritando a Aleska que se cree la mejor, la santa cuando en realidad "predica la moral en pantaletas", haciendo referencia que solo es en apariencia, y volvió a llamarla "santa diabla", tachándola de falsa, y cuando Javier Poza le pide que se calmen a ambas, Maripily le dice que la venezolana debe de relajarse porque todos estaban en paz pero ella rompe la paz.

Ante esto, la exreina de belleza brasileña, Julia, declaró que el motivo por el que la exintegrante de Guerreros 2020 salió en su defensa, es debido a que Aleska la llamó traidora y la quiso acusar de arruinar el cuarto 'Fuego', por lo que ella al defenderse le dijo que siempre fue ella la "lleva y trae", y ahí Maripily fue cuando se metió para defenderla, haciendo ver que fue ella quien sí traicionó y Julia solo estuvo siempre fiel a su propio juego.

Fuente: Tribuna del Yaqui