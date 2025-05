¿No tolera a su esposo? Biby Gaytán así responde por faltar a boda de su hija en Madrid

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Biby Gaytán, después de una ola de críticas y rumores sobre ruptura familiar, finalmente dio una contundente respuesta al motivo que la llevó a faltar a la boda en Madrid de su propia hija, la influencer Alejandra Capetillo, dejando en claro si no estará presente tampoco en su unión matrimonial, ¿acaso no tolera a Nader Shoueiry, el ahora esposo de su pequeña?

El pasado viernes 11 de abril en Madrid, España, Nader y Alejandra celebraron su unión por lo civil, en la cual contaron con la presencia de los hermanos mayores de la influencer, Eduardo Capetillo Jr., y Ana Paula Capetillo, pero con la ausencia de sus padres, Biby y Eduardo Capetillo, al igual que el de sus dos hermanos menores. En ese momento comenzó a especularse que los actores no estaban de acuerdo de la unión de Alejandra con el libanés.

Incluso se dijo que la exjurado de Pequeños Gigantes, había dejado de seguir en Instagram a la joven influencer, pero, la descendiente Capetillo Gaytán, declaró que su familia estaba bien y que incluso sus padres le hicieron una videollamada después de la ceremonia para estar presente aún en la distancia: "Mis papás nos marcaron cuando terminó la ceremonia. No quisimos hacer Facetime durante la ceremonia para que no tuviéramos el inconveniente de que se estuviera cortando y poder estar todos más presentes".

Ahora, después de tanto dimes y diretes, Biby en una rueda de prensa, respondió a reporteros de Venga la Alegría que por cuestiones de trabajo ha tenido que hacer sacrificios, así como ha tenido que sacrificar cosas de trabajo por su familia, y aunque no dijo como tal que pasó, dio a entender que no pudo cuadrar horarios: "He podido organizarme en todo, hasta el día de hoy, gracias a Dios, he podido darle el tiempo a lo que es importante para mi, mi familia, mi profesión, y ambas cosas requieren sacrificios. El trabajo para mí es sagrado".

Tras esto, la actriz destacó que ama a su familia profundamente, y dejó en claro que para finales de este mes de mayo, va a estar en Madrid con el exintegrante de Timbiriche y todos sus hijos en Madrid, para acompañar a su hija en su enlace matrimonial por la iglesia, afirmando que esa es la importante de verdad: "Mi familia es sagrada, pero bueno, en la vida, a veces las cosas no se dan como uno quisiera en ciertos momentos, pero solo para recalcar a tu pregunta, ahí viene la buena, ahí viene la buena a final de mes".

Fuente: Tribuna del Yaqui