¿Se lo prohibió Imelda Garza Tuñón? Maribel Guardia evita hablar de su intensa guerra legal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Maribel Guardia, recientemente fue captada por varios medios de comunicación, ante los que declaró que por el momento prefería evitar hablar de su tan intensa guerra legal en contra de su exnuera, la actriz y cantante, Imelda Garza Tuñón, después de tantos dimes y diretes en los últimos tres meses, ¿acaso se le prohibió hacerlo a la celebridad de Televisa?

La reconocida cantante y actriz, brindó un concierto en Pico Rivera, donde el público la ovacionó y le transmitió su apoyo en medio de los desafíos que enfrenta con Imelda Tuñón, madre de su nieto, José Julián Figueroa, por lo que en entrevista así se expresó de su presencia en la ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos: "Muy linda la gente. Es un lugar que quiero mucho, que amo mucho. Muchos años viniendo a esta plaza. Hace 30 años que canto aquí. Así que muy bonito recuerdo".

Debido a que el pasado 2 de mayo, Julián Figueroa hubiera cumplido 30 años, la costarricense así lo recordó: "Yo celebro la vida. Soy una mujer muy bendecida. Dios me regaló un hijo maravilloso por 27 años y ese niño dejó mi vida llena de amor y de bendiciones. También dolor, pero es más grande los recuerdos y las cosas lindas". Sin embargo, al escuchar las preguntas sobre su nieto José Julián y la batalla legal que enfrenta con Imelda por el bienestar del menor, la actriz y cantante prefirió no emitir declaraciones: "De eso no voy a hablar. Que Dios los bendiga, los quiero".

Antes de despedirse, la actriz de Corona de Lágrimas, expresó su gratitud por el apoyo del público, que comprende su situación y el dolor de no poder mantener unida a su familia: "Las abuelitas amamos con todo el corazón, y arriba las abuelitas y Dios las bendiga. Y Dios bendiga a todas las mamás, porque viene el Día de la Madre. Pues me gusta cómo les dicen aquí en Estados Unidos. Grandma a la abuelita, se oye más bonito".

Maribel Guardia e Imelda Tuñón han mantenido un fuerte conflicto por proteger a José Julián, hijo del actor de Mi Camino Es Amarte. La disputa comenzó cuando la artista denunció a su exnuera por presunta violencia familiar, lo que llevó a que el menor quedara bajo su cuidado de manera temporal. Después de semanas de litigio, Imelda recuperó la custodia, asegurando que las acusaciones en su contra carecían de fundamento.

Fuente: Tribuna del Yaqui