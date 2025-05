Tras ser baleado, exintegrante de 'Acapulco Shore' es arrestado en Dubái; ¿qué pasó?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico exintegrante de Acapulco Shore e influencer, Santiago Santana, al parecer estaría metido en serios problemas legales en el extranjero, pues un amigo confirmó que fue arrestado en Dubái, solo pocos días después de haber viajado por placer a dicho país, ¿dijo qué pasó?. Cabe mencionar que el joven no es a primera vez que está bajo investigación, pues en 2020 fue baleado, aunque nunca se esclareció el caso.

Si hay algo que identifica a los participantes del reality show de MTV, es la manera en que beben, sus peleas y momentos inesperados, el escándalo es parte de ellos en cada paso del camino, pero, en su mayoría, una vez que dejan la emisión, suelen enfocarse en otros temas y buscan alejarse del escándalo, aunque este parece seguirlos. Este es el caso de Santiago, que se dice fue detenido en el medio oriente.

En el mes de febrero de este 2025, Santana a través de su cuenta de Instagram compartió que estaba de viaje por Dubái, y pocos días después comenzó a circular el rumor de que autoridades lo arrestaron y lo tienen en una de sus prisiones. La familia del influencer no ha salido a decir nada, pero los rumores crecen cada vez más, en especial porque desde el 10 de febrero no pública nada, y su última foto es de su estancia en el mencionado país con el mensaje: "Nunca es demasiado tarde para cambiar tu suerte".

Última publicación de Santiago. Instagram @santiagosantana

Pero, aunque su familia no ha salido a decir nada, recientemente su excompañero, Víctor Ortiz, dio una entrevista para el programa Vaya Vaya, en el que afirmó que era verdad lo que se decía y que su Santiago se encuentra encarcelado en Dubái desde hace ya casi dos meses: "El rumor que se corre (sobre su detención) sí es verdad. Justo en el gimnasio, me tocó ver a un amigo que tenemos en común, que también iba para Dubái y precisamente se iba a ver con Santi de ese lado. Dentro de la plática, salió justo esto, de que Santi estaba detenido".

El exparticipante de Tentados Por La Fortuna, declaró que no sabe el motivo por e que las autoridades de Dubái tomaron la decisión de detener a Santiago, pero cree que podría tratarse de algo muy delicado, pues señala que no considera que haya se tomen a la ligera el tema de la seguridad: "Desconozco las razones, pero sí se me hace un tema bastante fuerte y un tema bastante delicado. Más porque no sabemos en qué pasos está la gente. No te meten a la cárcel por jugar a las muñecas. Seguramente, tiene un tema legal difícil".

Fuente: Tribuna del Yaqui