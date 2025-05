TV Azteca: Mónica Garza cuenta cuando fue amenazada de muerte por Los Tucanes de Tijuana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora de TV Azteca Mónica Garza fue amenazada de muerte por el vocalista de grupo Los Tucanes de Tijuana ante pregunta incómoda relacionada con el género de narcocorridos cuando se grababa una emisión del programa “Historias Engarzadas”, luego de ser cuestionado por una investigación por parte de la DEA sobre la agrupación.

Mario Quintero el vocalista de la banda dedicada al género grupero, quien en ese momento se dedicaba a cantar corridos a un personaje de la delincuencia organizada, le comento al finalizar la entrevista en secreto a la presentadora de TV Azteca quien ahora forma parte de la barra de contenidos de ADN 40: “oiga, a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas. Porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando’”, explicó.

Los Tucanes de Tijuana fueron cuestionados en una emisión del programa Historias Engarzadas

Aunque las palabras del cantante de narcocorridos fueron peligrosas, Mónica Garza no se dejó intimidar y se motivó más por la lucha periodística:

“Esa fue una de las primeras amenazas que yo recibí por hacer mi trabajo y por cuestionar historias que eran la verdad. Ahí la decisión más importante que uno debe de tomar es la de no autocensurarse, la de no tener miedo a preguntar, a exhibir, a cuestionar. Esa es la verdadera batalla en favor de la libertad de expresión”, indicó la comunicadora.

Pese a las amenazas de muerte recibidas por parte del cantante de Los Tucanes de Tijuana, Mónica Garza ha continuado con su labor en TV Azteca; este hecho en su carrera periodística fue dado a conocer mediante un clip chico mediante la transmisión en vivo por el canal de Youtube de su colega Alejandro Zúñiga de su podcast ‘Perversiones de un café’, según relata Grupo Fórmula.

Este género musical, ha estado envuelto en los cuestionamientos debido a las interpretaciones de algunos músicos que han sido sancionados por cantar narcocorridos y hacer apología del delito, al mencionar a personajes ligados con el crimen organizado, las drogas, armas y hacer énfasis en la narco cultura como un estilo de vida que trae beneficios consigo.

Por lo tanto, en algunas entidades del país se han realizado modificaciones a la ley para castigar de manera administrativa o penal a quienes toquen temas relacionados a estos hechos en espectáculos públicos como conciertos, palenques y bailes pese a ser solicitados por los asistentes, quienes han llegado a alterar el orden en estos recintos ante la negativa de algunos de ellos a interpretar narcocorridos.

Durante el pasado fin de semana, el cantante Natanael Cano fue uno de los intérpretes que desafió esta prohibición durante su presentación en la feria de San Marcos realizada en Aguascalientes, aunque le apagaron el micrófono continuo en el escenario y fue el público quien continuó cantando en apoyo al cantante y manifestando su desaprobación ante esta prohibición.

Fuente: Tribuna