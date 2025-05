Actriz de Televisa se pronuncia a enfermedad de Yolanda Andrade tras sacarla del clóset

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y cantante, Laura Zapata, sorprendió a todos en TV Azteca y sus miles de espectadores, debido a que recientemente se pronunció a la enfermedad, que afirman tiene cerca de la muerte, de la reconocida presentadora y también actriz, Yolanda Andrade, después de su intensa pelea en redes sociales y medios de comunicación por sacarla del clóset.

Es bien sabido que desde hace varios años, Zapata y Andrade tienen fuerte pelea, pues después de que Laura arremetiera contra Thalía por supuestamente abandonar a su abuela, Yolanda salió a afirmar que la actriz tuvo relaciones con dos mujeres, Dennise de Kalaffe y Renata Flores, a lo que Laura respondió: "No voy a entrar en ese lupanar. No tengo nada (que decir). No voy a estar contestando preguntas de lupanar. Soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran. No voy a adentrarme en ese basurero".

Tras esto, ambas tuvieron peleas de dimes y diretes en las que se atacaban con referente a este tema o situaciones laborales, incluso en el año 2023, cuando la presentadora de Montse y Joe tuvo su primera crisis de salud, Zapata hizo un comentario polémico en el que dejaría entrever que considera que lo que le pasaba era resultado de sus actitudes: "Yo creo que cuando tú avientas dardos o un búmeran, el búmeran da vueltas y se regresa a cortarte la cabeza".

Desgraciadamente, desde ese 2023 hasta este 2025, Andrade sigue sin poder recuperarse al 100 por ciento, incluso actualmente se encuentra en Texas, Estados Unidos en un tratamiento, para poder ayudarla a salir de este momento tan terrible en su vida. En los últimos meses se ha dicho que ha muerto, que ha estado muy grave, incluso se dijo que tendría esclerosis múltiple, una enfermedad incurable y degenerativa.

Ahora, ante todos estos rumores sobre la terrible situación que atraviesa en temas de salud, Laura en entrevista para Venga la Alegría, declaró que ella no le desea el mal y aprendió de la palabra de Dios a perdonar a todos los que le han hecho daño y con Yolanda va lo mismo: "Hay un día en la novena que dice: ‘Trae a tu corazón a las personas que con o sin querer te han hecho daño y perdónalos, y perdónate tú'. Entonces es un ejercicio que he hecho con las personas que me han dañado. Ahí estamos viendo los resultados".

Fuente: Tribuna del Yaqui