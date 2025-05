Andrea Legarreta se besó con dos galanes de Televisa tras dejar a Erik Rubín; así lo reveló

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora, Andrea Legarreta, dejó en shock a todo Televisa debido a que en una reciente entrevista se sinceró sobre su situación sentimental y hasta confirmó que se besó con dos galanes de Televisa tras su polémica separación de Erik Rubín. Frente a diversos medios de comunicación, la también actriz reveló que se encuentra lista para tener citas, luego de más de 2 años soltera.

Durante su arribo a un evento público en la CDMX, Andy habló en primer lugar sobre cómo el noviazgo que mantiene su colega Galilea Montijo la ha inspirado, y no se cierra a la posibilidad de que un hombre más joven que ella pueda ser su pareja sentimental, pero descartó que ya esté en una relación sentimental: "No, no, aquí esta cosa de lo que la gente interprete, es su rollo en su cabeza, en su mundo... En absoluto".

Probaría (con un joven)... no sé, no te puedo decir, cómo dicen, nunca digas nunca, pero yo, yo siento que no, no. A mí me gustaría una persona de mi edad, tal vez un poco menor, un poquito mayor", expuso la madre de Mía y Nina Rubín.

Sin embargo, cuando un reportero puso el ejemplo de la tapatía y su amorío con el modelo español Isaac Moreno, Andy expresó "¡Ay!, como el de Gali no existe. Es un Dios griego ese hombre, y con Gali, no crean que Gali le lleva tanto". En ese sentido, la famosa saltó en defensa de Galilea por las críticas que recibe a raíz de su noviazgo: "La gente ha decidido hablar de muchas cosas y de las edades, pero creo que en realidad a nadie le tiene por qué importar si sales con un mayor o un menor. Lo ideal y que creo que todos merecemos, ustedes, nosotros, es tener una vida linda, una historia linda, con una relación linda".

"Hoy por hoy yo creo que no, pero, pues, de pronto no sabemos", reafirmó sobre su soltería. Entre otras confesiones 'picantes', Legarreta relató que durante su regreso a las telenovelas con Amanecer, bajo la producción de Juan Osorio, pudo dar sus primeros besos luego de años soltera. Resulta que la conductora grabó candentes escenas de 'besos intensos' con Fernando Colunga y Luis Iván Arana.

Esta confesión también va para ustedes: desde que nos separamos Erik y yo, no he salido con nadie. Más allá de lo que puedan pensar o lo que puedan decir, no me había besado con nadie", detalló.

Andy confesó que se sintió como una adolescente durante los momentos de grabación, pero se portó como una profesional y los sacó adelante: "Imagínate el nervio... fue complicado, yo sudaba, pero al final no podía hacer el ridículo. Soy una cincuentona, he sido actriz toda mi vida, no puedo salir con el ridículo de 'ay, qué pena'... me acordé que sí sabía bien eso (besar)", dijo la artista entre risas.

Asimismo, Legarreta admitió que estas experiencias la hicieron pensar más en el amor de pareja, por lo que, tal vez pronto, aparezca con un novio. "Ahora estoy mucho más abierta, no sé si para un galán. No quisiera tener, hoy por hoy, una relación, aunque luego la vida te sorprende...", reconoció Andrea.

