Brandon Castañeda llora al hablar de Queen Buenrostro; el galán de Televisa la demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido influencer y estrella de la TV, Brandon Castañeda, recientemente brindó una entrevista a TV Notas, en la que negó rotundamente ser violento y maltratar a su exnovia, la inlfluencer Queen Buenrostro, incluso no pudo contenerse y lloró al hablar del caso. Sincerándose con la revista, el galán de Televisa confesó que tuvo que tomar medidas y la demandó por acoso sexual.

Daniela Buenrostro, nombre real de Queen, declaró hace varias semanas, que vivió un infierno al lado del exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, incluso afirmó que en una ocasión la trató de ahorcar y le dijo que quería desmayarla porque ya no la soportaba. Ahora, es Brandon el que con TV Notas dio replica, afirmando que su ex mintió, y que ella le rogó mucho, que incluso quiso terminar con ella en tres ocasiones de manera personal, pero lograba convencerlo de no hacerlo, por lo que a inicios de abril de este 2025, la terminó por mensaje de texto, mientras viajaba con su madre.

Según el exintegrante de Los Wapayasos, Queen siempre trataba de culparlo de todo lo malo, que le afirmaba que sin ella no sería nada, incluso afirma que cuando supuestamente la amenazó con quitarse la vida su lo dejaba es mentira, que la que lo chantajeaba era ella, pero con un video en su casa de febrero del 2023, destacando que siempre fueron muy tóxicos y en esa ocasión él trató de irse con sus cosas y su perro, pero ella le escondió el celular y no lo dejó salir, que discutieron y ahí fue cuando grabó el momento en el que le reclama por golpearla y él responde "te lo mereces", afirmando que fue editado.

Queen evidenció presuntos maltratos de Brandon. Instagram @queenbuenrostro

El alcohol era otro factor. Íbamos de fiesta. Se echaba sus cubitas de más y me la hacía de ped.... Era muy celosa. Le regalé 2 anillos y le prometí que el tercero era para casarnos. Veía un futuro con ella. Cuando la corté no lo aceptó. Dijo que a su regreso del viaje hablaríamos y así fue", agregó.

El exparticipante de Enamorándonos, declaró que el 11 de abril ella quiso ponerse en contacto pero él la evitó, sin embargo, ella lo fue a buscar a su departamento, y se metió a la fuerza cuando él iba de salida a una clase, y que de inmediato exigió que hablaran: "Dijo: ‘Lo que quiero es hablar contigo. No quiero causarte problemas’. Empezamos a hablar y me dijo que no se merecía lo que le había hecho. La misma historia de siempre".

Tras esto, y según la revista, el exintegrante de Guerreros 2020 ahí se quebró y lloró un poco al decir que de la nada se quitó la blusa y comenzó a tratar de obligarlo a tener intimidad, pese a que él le decía que con eso no arreglarían nada, pero que ella le decía que si no la tocaba era un "marica", y él trató de correrla por todos los medios, como llamar a seguridad, pero ella se rehusaba: "Decidí hacer un en vivo. Mi intención no era mostrarla, ya que no tenía blusa. Empecé a hablar con la familia, con mi gente. Quería que se fuera. Después, se sentó como si nada hubiera pasado. Me dijo: 'Te vas a la chin.... Mis papás son abogados y te van a hundir'".

Queen videos de Brandon. Instagram @queenbuenrostro

Traté de cargarla para sacarla. Se tiró al piso como niña y empezó a gritar como loca que la estaba golpeando. Mis vecinos llegaron y preguntaron qué pasaba. Ella se encerró en el baño de mi recámara. Les pedí que llamaran a la policía, pero no se quisieron meter. Para evitar problemas, me encerré en otro cuarto. Traté de dormir. Le dije que al otro día hablaríamos", agregó Brandon.

Al parecer, los dos exintegrantes de La Venganza de los Ex, sí hablaron pero ella volvió a amenazarlo, y que todo lo que ha contado es pura mentira, porque quedó "ardida" de ese en vivo, de ese momento, y ahora teme por su vida, porque gente lo está amenazando de muerte, que le llaman, le dicen que saben donde vive, su coche y todo, pero que no vivirá con miedo y por eso la demandó: "Ella presentó denuncia por violencia familiar y yo también la denuncié, pero por acoso sexual. Será notificada y tendrá una orden de restricción. Lo único que quiero es paz en mi vida. Llegaré hasta las últimas consecuencias".

Brandon presenta su denuncia. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui