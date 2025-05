¿Cruz Martínez despedirá a abogada de Johnny Deep en caso con Alicia Villarreal? Esto dijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos rumores, Cruz Martínez finalmente ha dado declaraciones a la prensa sobre Camille Vasquez, la exabogada de Johnny Deep que ahora lo defiende en su polémico caso de violencia, en contra de su aún esposa, la cantante de rancheras, Alicia Villarreal, dejando en claro si es verdad que deberá de despedirla por situaciones de permisos para litigar en México.

El día de la primera audiencia por el caso de violencia entre la 'Güera Consentida' y el líder de los Kumbia Kings, se reveló que Camille defendía a Martínez, lo cual fue un fuerte impacto en millones, debido a que se volvió famosa hace un par de años, cuando ganó el caso tan polémico entre Depp, al cual defendió y logró que ganara, en contra de su expareja, Amber Heard, quien lo demandó por supuestamente desprestigiarla exponiendo maltratos durante su romance.

En ese momento, la abogada declaró que confía en la inocencia del intérprete de Sabes a Chocolate: "Desafortunadamente, su esposa está obligándolo a decir la verdad sobre su relación y su familia. El señor Martínez es inocente, y buscaremos ir a la corte el próximo mes de mayo". Pero, comenzó a circular en ese momento el rumor de que Cruz, debería de cambiar de defensa, pues supuestamente su representante legal no podría litigar en México, donde es la demanda.

Tras varios días de dimes y diretes, finalmente el socio en negocios de Arturo Carmona, brindó una entrevista para Venga la Alegría y otros medios de comunicación, a los que les aseguró que era completamente falso que tuviera que despedirla, pidiendo que se tuviera más sentido común: "Eso es algo de sentido común. Si no pudieran litigar, ¿cómo es que se modificó la audiencia? Obviamente, hay alguien con cédula. Ella lo dijo, incluso cuando estuvo aquí en Monterrey, que tenía abogados locales. ¿Eso qué significa?".

Con respecto al tema de la demanda y cómo va el proceso en el caso con la exvocalista de Grupo Límite, Cruz afirmó que él no sabe nada, que todo está en mano de su equipo legal y solo se presenta a donde le dicen y a la hora y fecha que le presentan: "La verdad, no tengo ni la menor idea. A mí nomás me dicen dónde tengo que estar, y ahí yo me presento". Sobre si cree que ganará, tampoco quiso decir sí o no, y solo dice que se enfoca en trabajar y mantenerse tranquilo: "No hay mucho que se pueda decir, más que uno sigue trabajando, ¿no? Estoy tranquilo".

Fuente: Tribuna del Yaqui