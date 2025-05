Emiliano Aguilar responde en entrevista sobre su relación con Pepe Aguilar y su prima Majo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante regional Pepe Aguilar, fue entrevistado por “Sale el sol”. Entre los cuestionamientos que le hicieron estaban las dudas sobre cómo es el apoyo que su padre le brinda en su trayectoria musical; así mismo, le preguntaron sobre su opinión hacia su prima Majo Aguilar, quien participó en la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez cantando el himno nacional.

Según la entrevista, tras incursionar en el género del rap, les agradeció el apoyo que le ha dado la gente, que aunque no siguió los pasos de su familia, hay personas a las que les gusta su trabajo. “La verdad para mí, el público es todo. Todo esto, sin el público, no existe; esto vale madr*. O sea, si el público no estuviera aquí, todos estos medios, toda esta raza, yo qué, yo nomás soy un vato que rapea y al público le gusta. Y eso es porque yo le doy la vida al público”, comentó tras los cuestionamientos.

Ante la pregunta de si llevar el apellido de la dinastía Aguilar ha sido difícil para él, el rapero indicó que, aunque al principio temía al rechazo por parte del público, se encuentra feliz por el buen recibimiento que ha logrado en el ámbito de la música. Confesó que esperaba que la gente menospreciara su trabajo y lo tachara de no tener talento, pero que en su lugar recibió comentarios positivos hacia su música.

Emiliano afirmó ante la prensa que, si bien su vínculo con Pepe Aguilar no es completamente cercano, sí siente que es respaldado por su papá, ya que, en palabras del cantante, tiene el conocimiento de que se le apoya de alguna manera. Indicó que ya no hablaría del tema, puesto que, aunque mantengan la distancia, sigue siendo su papá y le guarda cariño.

Pepe Aguilar con su hijo mayor Emiliano Aguilar

Finalmente, el rapero indicó que le gustaría tener una colaboración con otra Aguilar, siendo esta su prima Majo Aguilar, que, como se mencionó, cantó el himno nacional en la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez el pasado sábado 3 de mayo en Arabia Saudita. Otra artista con la que mencionó que le gustaría realizar un dueto es Cazzu, la expareja y madre de la hija de Christian Nodal, esposo de su media hermana, Ángela Aguilar.

Yo hago lo que sea, o sea, mi prima es una ching*na, con respeto para mi prima Majo, la neta se la ha rifado macizo. La morra se fue a Dubái, la morra se la rifó. No, la neta estoy bien orgulloso porque yo la conocí desde que estaba acá [chiquita]…[Dueto] como quien sea, con Cazzu simón”, remató.

Fuente: Tribuna