Erika Buenfil llega de luto a 'Sale el Sol'; rompe en llanto al hablar de trágica pérdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

Hace 17 años, Buenfil perdió a su amada madre, María Martha López, de la cual poco ha hablado desde su deceso de manera pública,

Creo que la disciplina, soy una mujer sumamente disciplinada, de más, ella es perfeccionista y me lo heredó, sé que estaría muy orgullosa de mi

Otra cosa que me heredó, que no olvido, y que se lo transmito a mi hijo, que el no, no existe. Ella murió y me dejó varia s fichas que decían sí, como para apostar, y con ellas juego

Estaría mi gorda linda, seguiríamos peleando, sería muy consentiría a mi Nicolás, de no le des permiso, sí le des permiso, y le diría que no se fuera, me hizo mucha falta, pero me dejo una buena educación y una buena fortaleza, y eso me obliga a ser igual de fuerte

Me han tocado batalla difíciles, nosotros mostramos momentos lindos en las redes, ahora vivo un momento muy lindo laboralmente, pero ay, estuvo rudo

Fuente: Tribuna del Yaqui