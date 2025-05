"Es una enfermedad gacha": Actor de Televisa llega a 'VLA' con dura noticia de su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa mexicano, Eduardo Yáñez, fue sorprendido por reporteros de Venga la Alegría, mientras que estaba en una sesión de fotos para celebrar los más de 40 años de carrera, y en entrevista decidió sincerarse sobre su estado de salud, en el que dio tanto buenas, como una dura noticia, sobre este tema. Una vez más rechazó tener Parkinson, y afirma que es "una enfermedad gacha" con la que no se juega.

Yáñez se encuentra en un momento muy agridulce de su vida, pues mientras que está por celebrar 46 años en la industria del entretenimiento, también enfrenta rumores sobre su presunta inestabilidad mental, ya que su presunta expareja, Mariana Gutiérrez, aseguró que el reconocido actor es un hombre violento, que tiene esquizofrenia y el mal del Parkinson, por lo que toma medicamentos muy fuertes, que al parecer agravan sus episodios de violencia.

Aunque la mujer lo acusa de cosas realmente graves, el actor de Amores Verdaderos se ha enfocado en las mentiras sobre su estado de salud, negando rotundamente tener Parkinson, destacando que él tiene depresión y sus medicamentos estaban teniendo efectos negativos, como un estado nervioso y de temblores, por lo que ya se los retiraron: "Estaba yo, bajo muchos medicamentos y ya los dejé yo por cuestión de que me estaban alterando demasiado. Poca hambre, dolor de cabeza, tristeza, me tenían todo nervioso y todo temblorón".

En cuanto a que pensaba de los rumores sobre su Parkinson, Yáñez declaró que no entendía porque lo hacían, pero que era mentira y él tiene una profunda empatía con aquellos que sí lo padecen, pues les parece que pasan por algo muy fuerte, y por eso no mentiría al respecto: "Por ahí dijeron en mala onda, y sin investigar, que tenía mal del Parkinson pero no, afortunadamente no es, y lamento mucho por lo que sí lo tienen, y siento la suficiente empatía porque es una enfermedad muy gacha".

Finalmente, el galán de Destilando Amor, declaró que sí le gustaría poder dejar el legado de un libro sobre su vida o una obra de teatro en el que haya comedia, pues cree que a la vida siempre hay que verle lo positivo y por supuesto, lo divertido, ya que es mejor reír que llorar: "Pudiera encontrar un escritor, que quisiera poner en un papel todo lo que yo he vivido desde niño, una obra de teatro, porque de eso se trata la vida, de verle lo divertido".

