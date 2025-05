Esposa de Kike Mayagoitia habla de la 'relación' del conductor de 'VLA' y Adrián Marcelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida reina de belleza mexicana, Cynthia de la Vega, en entrevista para TV Notas acaba de aclarar todo sobre la verdadera orientación de su polémico esposo, el presentador Kike Mayagoitia, destacando que ella sabe toda la verdad del hombre con quien se casó, y por ello habló de su presunta relación amorosa con el polémico comediante, Adrián Marcelo, y ahora integrante de Venga la Alegría.

Después de que Adrián afirmara que trató de quedarse con el programa que tenía junto a Kike en Multimedios, el ahora presentador de Venga la Alegría, declaró en el podcast La Hora del Té, su gran dolor por esto, ya que afirma que es una traición muy baja y cruel, ya que él lo ayudó a que no fuera despedido por sus adicciones: "Metí las manos al fuego 2, 3 veces por él, porque era irresponsable. De repente se metía sus 'dulcecitos' o lo que sea y se le pasaba la mano. No llegaba a las juntas o lo hacía con los zapatos sucios. Yo no fumo marihuana. Se lo dije varias veces: 'Déjate de drogar, cab...".

Ante estas declaraciones, internautas afirman que en Monterrey hay un grupo de alta elite, de famosos que no se animan a salir del clóset y que en ellos se encuentran los expresentadores de SNSerio, declarando que hay supuestos testigos de su romance en la televisora: "Esos 2 se pelearon porque andaban de novios. Hay un grupito de gays muy tapados e ‘importantes’ en Monterrey que juran que ese par se acariciaban por debajo de la mesa".

Ahora, la exreina de belleza, que se casó y tiene tres hijos con el presentador de TV Azteca, declaró que el tema con Adrián ha sido complicado, pues sí vio a su esposo muy triste porque lo consideraba alguien muy cercano, y ver lo que dijo de él en el reality de Televisa lo decepcionó, destacando que Kike solo tuvo buenas intenciones, que lo defendió del hate masivo, y ella trataba de consolarlo afirmando que al salir, tal vez le hablaría para aclarar las cosas y no fue así, hecho que le dolió mucho.

Cynthia afirmó que por fortuna, el que presentador de Hermanos de Leche confesara sus verdaderas intenciones de dejarlo sin trabajo, fue un golpe fuerte, y señaló que si el polémico comediante estuvo en La Casa de los Famosos México, fue porque su esposo lo recomendó, ya que al inicio lo buscaron a él: "Eran como hermanos. Se contaban todo del trabajo. De amistad, pues no, porque ni modo que se fueran a juntar y Kike se fuera a tomar un licuado mientras que Adrián se fumaba un churro".

Finalmente, con los rumores de una relación, de la Vega declaró que es imposible que Kike y Adrián lo fueran, pues en realidad son como agua y el aceite en personalidad y gustos, por lo que no sería muy factible, que en caso de que a su marido también le gustaran los hombres, pudiera tener una relación con él: "Claro que no. Si son como el agua y el aceite. ¿Tú crees que Kike podría con eso? Son personalidades completamente diferentes. En este medio siempre dicen que, si llegaste y conseguiste algo, es porque hiciste no sé qué, que tuviste que haberte metido".

Cynthia aseguró que sabe el marido que tiene y bromeó con que le conviene que lo vean como homosexual de clóset. pues así no se lo roban, resaltando que los rumores de su orientación tienen desde su boda y ella sabe bien que se inventan cosas para mayor relevancia, por lo que no hace caso de estas situaciones y deja que hablen lo que quieran: "La gente y sus historias, pero es parte del show. Es lo que hace que la vida sea divertida".

Kike junto a Cynthia. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui