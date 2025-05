Galilea Montijo tomaría drástica medida para mantener callado a ex; temería por su carrera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz, Galilea Montijo, al parecer está dispuesta a todo por mantener su éxito, o al menos se ha comenzado a decir, pues en TV Notas compartieron declaraciones de polémica presentador que afirma que tomó drástica medida para poder mantener callado a uno de sus exnovios, del que no se ha dicho nombre. Al parecer lo que sabe es muy grave, tanto como para temer por su carrera.

Montijo actualmente es una de las celebridades mexicanas más reconocidas y vigentes del momento, con su trabajo como presentadora en el programa Hoy y La Casa de los Famosos México, pero, así como goza de gran fama y éxito, también le llueven las polémicas y los escándalos, como en esta ocasión, en la que en los últimos años ha sobresalido que sería santera y habría hecho varios trabajos en contra de exparejas, ya sea para que les fuera mal o para enamorarlos cuando tenía interés.

Ahora, a través de su columna en TV Notas, el polémico comunicador de espectáculos, Javier Ceriani, recientemente ha salido a afirmar que Montijo hizo un ritual en contra de uno de sus exnovios, usando "babalaos, hervidos y ritos espirituales para mantenerse blindada en una industria donde, como bien se sabe, cualquiera puede volverse enemigo". Supuestamente teme que uno de sus ex quiera arruinar su carrera.

Ceriani acusa a Galilea de santería, otra vez. Internet

Estamos hablando de un ritual de santería con ingredientes muy específicos: Harina, agua hirviendo y elementos sagrados, usados para moldear voluntades, sellar destinos y controlar emociones. Y aquí viene el bombazo: Uno de esos rituales no era para ella, sino para una de sus exparejas", agregó.

Según el expresentador de Chisme No Like, declaró que Galilea por eso haría este ritual, para prevenir que no se ponga en su contra, y agregó que este hombre, del que no dieron nombre, siempre sea leal a ella, nunca hable mal de ella y evitar el fuerte escándalo que armaría, pues sería un tema muy fuerte. La presentadora de Netas Divinas haría un ritual muy fuerte para que mejor protección personal en la que dicen que incluyó: "Ebós (ofrendas para desviar lo negativo) o adimús (tributos directos a los orishas). Todo con el fin de protegerse y mantener bajo control a quien podría convertirse en una amenaza legal o mediática"..

Finalmente, Ceriani aseguró que la santería es parte del porque hoy en día la actriz de Mujeres Asesinas sigue siendo tan exitosa, pues declaró que presuntamente, cada que hace uno de sus rituales espirituales, firma un nuevo contrato, obtiene trabajo, colaboración o cambia a una mejor etapa de su vida: "Porque, si algo tiene claro la conductora, es que, en esta industria de traiciones y lenguas largas, más vale estar protegida", cerró Ceriani.

Galilea haría rituales de protección, según Ceriani. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui