Imelda Tuñón y Maribel Guardia se culpan entre sí por la muerte de Julián Figueroa

Ciudad de México.- Cuando se pensaba que la situación al fin se había calmado surgió un nuevo tema de disputa, se trata del supuesto testamento que dejó Julián Figueroa, al menos eso dicen Maribel Guardia y y su marido, Marco Chacón, pues en contraparte los abogados de la exnueva de Guardia dicen que la firma es apócrifa, entre estos dimes y diretes las discusiones parecen no tener fin.

Además, según TVNotas, una fuente cercana a la familia reveló que la conductora de televisión y actriz de teatro quieren descubrir cuál de las dos es la culpable de la muerte de Julián Figueroa. No obstante, la persona que dio su testimonio, aseguró que en el fallecido cantante sufrió en realidad tanto por la madre como su esposa, pero eso no es todo porque hasta dijo que Joan Sebastián también tuvo parte de culpa.

A su vez, afirmó que Figueroa Fernández no era un tipo fácil, ya que su personalidad era bastante fuerte y que de hecho tanto Imelda como su misma progenitora procuraban no hacerlo enojar porque llegaban al punto de tenerle miedo: “Julián no era un tipo fácil de tratar. Tenía un carácter difícil. Había que tratarlo con ‘pincitas’, porque de la nada se alteraba. Maribel, Marco e Ime le tenían miedo”, expresó.

Julián Figueroa padecía fuertes problemas emocionales

Asimismo, la fuente anónima confesó que la costarricensemexicana aunque fuera difícil tuvo que aceptar que su hijo tenía problemas de adicciones, algo que ocasionó que Julián tuviera que acudir a terapia con un psiquiatra, llegando al grado de tener que tomar ansiolíticos y antidepresivos. De igual forma, no se sentía conforme con su apariencia física, solía decir que estaba "gordo".

“Julián tenía muy marcada la ausencia de sus padres. Era difícil cargar con la fama de ambos. Me dijo que en una terapia gritó: ‘¿A mí que chin... me importa que mi padre fuera el cantante del pueblo. Si era el hombre más p... mujeriego del mundo?’. La muerte de Joan Sebastian le afectó muchísimo. Y aunque admiraba a su madre, le dolía que la vieran solamente como un s... symbol”, afirmó.

