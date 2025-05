Lanza fuerte y directo golpe Gala Montes contra su ex Anna Porter: "Mucha sanguijuela"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la creadora de contenido, Anna Porter, hiciera fuertes declaraciones de quien en su momento fue su pareja Gala Montes, la última por supuesto que no se quedó callada y hasta negó conocer a la también empresaria, pero el asunto no quedó ahí porque ahora la actriz de Diseñando tu amor arremetió contra la mujer que hace unos días dijo que desconocía completamente.

Para empezar la polémica se reavivó cuando Porter contó cómo conoció y comenzó la relación con la cantante mexicana, el asunto es que reveló algunas supuestas malas actitudes de la joven, pues dijo que ella solía tener cambios de humor muy drásticos y que llegó al punto de sentirse utilizada de forma económica, además añadió que la exintegrante de La Casa de Los Famosos solía manipularla.

Es así que tras la entrevista que publicó TV Notas el pasado martes 29 de abril, se le preguntó a Gala mientras se efectuaba el encaramiento con Alana Flores, streamer con la que la artista tendrá una pelea de box el domingo 17 de agosto, sobre qué opinaba de las afirmaciones que realizó su exnovia, pero contrario a lo que se esperaba, el gesto de su rostro fue de una confusión total ya que según no la conocía.

Gala Montes y Anna Porter

Sin embargo, Anna Porter por medio de su cuenta de TikTok dejó en claro que la exestrella de TV Azteca sí que la conoce: “Se la pasó conmigo el 14 de febrero y el 17 regresó con su ex. ¿Por qué? Es una buena actriz. Un día dormía con él y al otro conmigo. Recuerdo que decía: ‘Hoy no puedo’, y al otro día: ‘¿A qué hora llegas? Estoy ansiosa por verte’. Ahí supe que me mentía”, afirmó la mujer de 24 años.

Ahora, es la hija de Crista Montes de Oca quien aparentemente recordó conocer a la influencer y no solo la ubicó porque hasta la llamó "sanguijuela", aseguró que no esperaba nada de nadie y aún así la siguen decepcionando, para después rematar mencionando que ella trabaja desde que tenía seis años y que nadie la compra con dinero. Finalmente, dio un consejo para todos aquellos que están pasando un momento difícil, les sugirió que conviertan esa energía en arte o deporte, que nunca elijan el camino fácil.

